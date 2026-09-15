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Maloljetnik izbo tinejdžera u autobusu: Oglasila se policija

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15.09.2026 11:54

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Pripadnici MUP-a u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je juče, oko 18.30 časova, u autobusu na liniji Smederevo - Velika Plana, nakon verbalnog i fizičkog sukoba, nožem zadao tri ubodne rane osamnaestogodišnjem mladiću u predjelu vrata i ruke.

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Pošto je vozač zaustavio autobus i pozvao hitnu pomoć, osumnjičeni je pobjegao i bacio nož pored puta.

Brzom intervencijom policijskih službenika, osumnjičeni je pronađen i uhapšen, a pretragom terena nađen je i nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično djelo.

Osamnaestogodišnjaku su konstatovane teške tjelesne povrede i on je, nakon ukazivanja pomoći u Zdravstvenom centru u Smederevu, prevezen na Institut za ortopediju „Banjica“ u Beogradu.

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, osumnjičeni je sproveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu, koji mu je odredio pritvor.

(Telegarf.rs)

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Smederevo

napad nožem

Policija

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