Još jedna blokada RTRS - treća izvršna presuda

Okružni privredni sud u Banjoj Luci donio je novo rješenje o blokadi računa Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), i to po pravosnažnoj presudi na iznos od 2,5 miliona KM u korist BHRT-a.

Kako je objavio RTRS, ovo je treća izvršna presuda sudova u Republici Srpskoj u korist BHRT-a.

Prva je bila na 5,5 miliona KM, a po njoj su računi RTRS-a blokirani u julu. Iz RTRS-a kažu da su sredstva rezervisali, ali da Okružni privredni sud još nije odgovorio na njihov prigovor, pa BHRT ne može povući novac.

Druga je iz septembra, kada je Vrhovni sud Republike Srpske, odlučujući po reviziji BHRT-a, preinačio presudu Višeg privrednog suda u Banjaluci i BHRT-u dosudio 15,5 miliona KM. Prema računici RTRS-a, ukupno po dosadašnjim izvršnim presudama duguju BHRT-u oko 23,5 miliona KM.

Iz RTRS-a kažu da ih je blokada računa dovela do "potpunog kolapsa".

"Radnici su na rubu egzistencije, ugrožena je proizvodnja programa i naplata RTV takse, a time i prikupljanje novca za vraćanje duga po presudama", saopšteno iz RTRS-a.