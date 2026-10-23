Promjena vremena stiže u Srpsku, evo šta najavljuju meteorolozi za vikend

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je moguća u Krajini.

Na istoku će ujutro biti sunčanih intervala, a tokom prijepodneva jače naoblačenje na zapadu će usloviti kišu, povremeno i jaču, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu do 12, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od 11 u višim predjelima i na zapadu do 20 stepeni Celzijusovih na jugu i istoku.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u Hercegovini umjeren uz jake udare južnih smjerova. Od podneva, vjetar će na zapadu okrenuti na sjeverne smjerove i jačati.