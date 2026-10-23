Umro direktor "Merkura"!

U 72. godini, 21. oktobra, preminuo je Esad Pehilj iz Mostara, dugogodišnji direktor kompanija „Merkur“ i „Putevi“ d. d. Mostar. Sahrana će biti održana u 15.30 časova na Gradskom groblju Sutina, navodi se u čitulji.

Pehilj je rođen u Mostaru 10. avgusta 1955. godine. Završio je Prvu osnovnu školu i srednju elektrotehničku školu, a potom diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“.

Kako je porodica navela u oproštajnom tekstu, poslovnu karijeru započeo je u modnoj industriji „Zlatko Vuković“ i beogradskoj kompaniji „Kluz“, koje opisuje kao lidere u modnoj industriji bivše Jugoslavije. Kasnije je radio u preduzećima „Merkur“, „Apro“, „Klas“, Preduzeću za puteve i drugim kompanijama.

Porodica ističe da je njegov životni put povezivao privredu i sport, koji, kako navode, promoviše disciplinu, odgovornost, istrajnost i zajedništvo.

„Postoje ljudi čiji se značaj ne može mjeriti samo funkcijama koje su obavljali“, napisala je porodica Pehilj, a prenosi Kliks.