Mina Kostić progovorila o teškom periodu nakon izlaska sa psihijatrije

Pjevačica Mina Kostić prvi put je javno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla nakon što je krajem maja 2026. godine primljena na Kliniku za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu.

Nekoliko mjeseci kasnije, pjevačica je otkrila kako se danas osjeća, ko joj je pružao najveću podršku tokom boravka u bolnici i šta joj je pomoglo da prebrodi težak period.

Istakla je da se sada osjeća odlično, a posebno je zahvalila svom vjereniku Kasperu, koji je, kako je ispričala, svakodnevno dolazio da je posjeti.

„Nikad bolje sam, odlično, oživjela sam. Kasperu je bilo teško, pogotovo što je putovao iz Amerike da bude pored mene. Jedva je čekao da bude pola dva kako bi došao u bolnicu. Podnio je to stoički. Kad se to desilo, on je već sutradan došao“, ispričala je Mina u emisiji „Premijera“.

Dodala je da je težak period iza nje, te da su na njeno stanje uticali različiti faktori.

„Dešava se to, prevazišla sam sve to. Moje godine, imam 51 godinu, ta menopauza, pa me je sve sastavilo. Kćerka je znala da je sve okej, zna ona da je mama jaka, viđale smo se. Kasper mi je stalno prenosio, bio je uz mene, bude po dva sata i preko toga. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili uz mene. Ne bih željela nikome da se desi, živimo u stresnom vremenu“, rekla je pjevačica.

Oporavak uz vjeru i podršku bližnjih

Mina je otkrila i šta joj je pomoglo da prebrodi težak period, naglašavajući značaj vjere, molitve i ljubavi ljudi koji su bili uz nju.

„Uz Boga, molitve i ljubav sam sve preživjela. Kolege su čule da sam tamo, svi su me podržavali. Ja ništa nisam znala, Kasper mi nije pričao ništa šta se dešavalo napolju. Alkohol ne konzumiram, sportski sam tip“, navela je pjevačica.

Nakon izlaska iz bolnice, Mina je otišla na more, gdje je provela mjesec dana, a društvo joj je pravio vjerenik.

Planira vjenčanje s Kasperom

Pjevačica je istakla da joj Kasper danas mnogo pomaže i u poslovnim obavezama, od organizacije nastupa do vođenja profila na društvenim mrežama i Jutjub kanala.

Kako je naglasila, nakon svega što je prošla, njegova podrška joj mnogo znači, a par već razmišlja o vjenčanju.

„Kao prijatelj i kao čovjek kojeg volim, kao muž, Kasper mi znači sve. Pomaže mi dosta oko nastupa, Instagrama, Jutjuba, sve on to radi. Poslije svega kroz šta sam prošla zaslužila sam da imam njega pored sebe. On je i dalje moj vjerenik i budući suprug, planiramo svadbu, planiram dosta kolega da pozovem. Nisam ništa planirala, ali će biti nešto dobro i opušteno“, rekla je Mina Kostić.

(Avaz)