EU uvodi novu naknadu za pakete sa Temua i Šejna: Evo koliko će koštati

Kupci u Evropskoj uniji će od 1. novembra za robu naručenu onlajn iz država izvan Unije, uključujući platforme Temu, Šejn i Aliekspres, plaćati novu naknadu od dva evra po artiklu.

Iznos takozvane naknade za rukovanje Evropska komisija utvrdila je 21. septembra delegiranom uredbom. Naknada je propisana novim Carinskim zakonom EU, a namijenjena je pokrivanju troškova carinskih službi zbog naglog rasta broja malih pošiljaka iz onlajn trgovine.

Kako objašnjava irska carinska i poreska uprava Revenju (Revenue), naknada se ne plaća po paketu, nego po svakom različitom artiklu u njemu.

Ako paket sadrži dvije iste olovke, to se računa kao jedan artikal. Za razliku od carine od tri evra, nova naknada se plaća i na pošiljke vrijedne više od 150 evra.

Naknada se dodaje na carinu od tri evra po artiklu, koja se na pakete do 150 evra naplaćuje od 1. jula. Revenju navodi primjer paketa sa tri različita artikla: za takav paket se od jula plaća devet evra (17,60 KM) carine, a od novembra još šest evra (11,73 KM) naknade, uz PDV.

Naknadu plaćaju firme koje podnose carinske prijave za pakete, odnosno platforme, prodavci i kurirske službe. Ako prodavac trošak prebaci na kupca, kupac ga plaća prilikom kupovine ili kuriru prije preuzimanja paketa.

Naknada se ne vraća ni kada kupac vrati robu, čak ni ako je roba neispravna. Ne plaća se ni za robu koja se u trenutku narudžbine već nalazi u nekoj od država EU.

Mjera se odnosi samo na pošiljke kupcima u državama Evropske unije, pa se ne primjenjuje na pakete naručene na adrese u Bosni i Hercegovini, prenosi Kliks.