Logo

Savo Minić o patriotizmu i srpskom nacionalnom identitetu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 16:04

Komentari:

0
Саво Минић за говорницом на манифестацији "Дани културе Срба у Мађарској".
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić govorio je u podkastu "Otadžbina" Memorijalnog centra Republike Srpske o svom ratnom putu, patriotizmu, srpskom nacionalnom pitanju i očuvanju nacionalnog identiteta.

Govoreći o ratnom iskustvu, Minić je istakao da tada nisu bili svjesni vojne sile sa kojom se suočavaju, ali da nisu razmišljali o povlačenju i napuštanju svojih ognjišta.

Osvrnuo se i na sudbine porodica koje su izgubile očeve, braću i sinove, naglašavajući da se ni decenijama kasnije ne zaboravljaju bol i žrtva njihovih najbližih.

U razgovoru o očuvanju nacionalnog identiteta i značaju njegovanja kulture pamćenja, naglasio je odgovornost prema istorijskoj istini i budućim generacijama.

Razgovor je obuhvatio i pitanja srpskog stradanja, položaja srpskih žrtava u međunarodnoj javnosti, rada Haškog tribunala, traženja nestalih i obaveze institucija Republike Srpske da sistematski čuvaju istorijsku građu i svjedočanstva, saopšteno je iz Memorijalnog centra Republike Srpske.

Minić je kolektivu Memorijalnog centra poklonio trobojku, podsjećajući na značaj nacionalnih obilježja koja čuvaju osjećaj pripadnosti, sabornosti i veze sa sopstvenim narodom i otadžbinom.

"Pokloniću vam ovu zastavu, jer vi upravo radite da se pod tom našom zastavom osjeti istina, da budemo u svijetu prepoznatljivi, jer ova zastava nikada nije bila na pogrešnoj strani istorije", rekao je Minić.

Podkast "Otadžbina" moći će se pogledati sutra od 19.00 časova, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Podkast

Komentari (0)

Više iz rubrike

Горан Селак

Republika Srpska

Potpisan ugovor o prenosu imovine Mitropoliji dabrobosanskoj za novi projekat u Istočnom Sarajevu

2 h

0
Још једна блокада РТРС - трећа извршна пресуда

Republika Srpska

Još jedna blokada RTRS - treća izvršna presuda

2 h

1
Isidora Graorac

Republika Srpska

Graorac: Teško očekivati da će danas neko prijaviti lokacije grobnica

2 h

0
Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: Strojice - simbol herojstva srpskog naroda

3 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

53

Bijela kuća: Melanija Tramp omogućila prekid vatre između Rusije i Ukrajine

16

50

Italija na udaru nestašica: Blokade ugrožavaju snabdijevanje hranom

16

39

Djevojka (19) poginula u saobraćajnoj nesreći, druga osoba povrijeđena

16

31

"Rušenje pravoslavnih spomenika u FBiH je terorizam"

16

25

Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima