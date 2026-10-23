Savo Minić o patriotizmu i srpskom nacionalnom identitetu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić govorio je u podkastu "Otadžbina" Memorijalnog centra Republike Srpske o svom ratnom putu, patriotizmu, srpskom nacionalnom pitanju i očuvanju nacionalnog identiteta.
Govoreći o ratnom iskustvu, Minić je istakao da tada nisu bili svjesni vojne sile sa kojom se suočavaju, ali da nisu razmišljali o povlačenju i napuštanju svojih ognjišta.
Osvrnuo se i na sudbine porodica koje su izgubile očeve, braću i sinove, naglašavajući da se ni decenijama kasnije ne zaboravljaju bol i žrtva njihovih najbližih.
U razgovoru o očuvanju nacionalnog identiteta i značaju njegovanja kulture pamćenja, naglasio je odgovornost prema istorijskoj istini i budućim generacijama.
Razgovor je obuhvatio i pitanja srpskog stradanja, položaja srpskih žrtava u međunarodnoj javnosti, rada Haškog tribunala, traženja nestalih i obaveze institucija Republike Srpske da sistematski čuvaju istorijsku građu i svjedočanstva, saopšteno je iz Memorijalnog centra Republike Srpske.
Minić je kolektivu Memorijalnog centra poklonio trobojku, podsjećajući na značaj nacionalnih obilježja koja čuvaju osjećaj pripadnosti, sabornosti i veze sa sopstvenim narodom i otadžbinom.
"Pokloniću vam ovu zastavu, jer vi upravo radite da se pod tom našom zastavom osjeti istina, da budemo u svijetu prepoznatljivi, jer ova zastava nikada nije bila na pogrešnoj strani istorije", rekao je Minić.
Podkast "Otadžbina" moći će se pogledati sutra od 19.00 časova, prenosi Srna.
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