Savo Minić o patriotizmu i srpskom nacionalnom identitetu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić govorio je u podkastu "Otadžbina" Memorijalnog centra Republike Srpske o svom ratnom putu, patriotizmu, srpskom nacionalnom pitanju i očuvanju nacionalnog identiteta.

Govoreći o ratnom iskustvu, Minić je istakao da tada nisu bili svjesni vojne sile sa kojom se suočavaju, ali da nisu razmišljali o povlačenju i napuštanju svojih ognjišta.

Osvrnuo se i na sudbine porodica koje su izgubile očeve, braću i sinove, naglašavajući da se ni decenijama kasnije ne zaboravljaju bol i žrtva njihovih najbližih.

U razgovoru o očuvanju nacionalnog identiteta i značaju njegovanja kulture pamćenja, naglasio je odgovornost prema istorijskoj istini i budućim generacijama.

Razgovor je obuhvatio i pitanja srpskog stradanja, položaja srpskih žrtava u međunarodnoj javnosti, rada Haškog tribunala, traženja nestalih i obaveze institucija Republike Srpske da sistematski čuvaju istorijsku građu i svjedočanstva, saopšteno je iz Memorijalnog centra Republike Srpske.

Minić je kolektivu Memorijalnog centra poklonio trobojku, podsjećajući na značaj nacionalnih obilježja koja čuvaju osjećaj pripadnosti, sabornosti i veze sa sopstvenim narodom i otadžbinom.

"Pokloniću vam ovu zastavu, jer vi upravo radite da se pod tom našom zastavom osjeti istina, da budemo u svijetu prepoznatljivi, jer ova zastava nikada nije bila na pogrešnoj strani istorije", rekao je Minić.

Podkast "Otadžbina" moći će se pogledati sutra od 19.00 časova, prenosi Srna.