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Ostojić: Strojice - simbol herojstva srpskog naroda

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23.10.2026 13:42

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Радан Остојић
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je danas da Strojice kod Šipova, gdje je tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata stradalo devet pitomaca Centra vojnih škola, simbolišu žrtvu, junaštvo, slobodu i vaskrsenje srpskog naroda.

Ostojić je podsjetio da je na ovom mjestu stradalo devet srpskih junaka i da je obaveza svih da ih se sjećaju.

"Obaveza svakog čovjeka, posebno onih koji vrše određene funkcije, jeste da budu na mjestima koja simbolišu žrtvu i junaštvo srpskog naroda, ali i slobodu i vaskrsenje", rekao je Ostojić.

On je istakao da su junaci iz Strojica poginuli za slobodu srpskog naroda.

"Oni su tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata branili svoja vjekovna ognjišta i sprečavali neki novi genocid nad srpskim narodom", rekao je Ostojić.

On je ukazao da zahvaljujući njihovoj, ali i žrtvi mnogih drugih, Srbi danas imaju Republiku Srpsku i žive u slobodi.

"Nas su zadužili da ih vječno pamtimo, da gajimo kulturu sjećanja, jer će oni živjeti dok budu u našim sjećanjima, kao i sloboda i Republika Srpska", istakao je Ostojić.

On je naveo da srpski narod može da bude ponosan na svoju istoriju i da nema čega da se stidi.

"Međutim, ne smijemo da zaboravimo naša stradanja, jer onda prijeti opasnost da se ona ponove", rekao je Ostojić.

On je apelovao na slogu i jedinstvo, koji su, kako kaže, preduslov da se sačuvaju sloboda, mir i Republika Srpska.

Predsjednik Kluba "Braća Orelj" Vukša Drago rekao je da su tokom rata poginula 24 pripadnika Centra vojnih škola i cilj im je da se jednom godišnje okupljaju na mjestu gdje su se školovali, u kasarni na "Vrbasu", ali i da obilježe mjesta stradanja svojih kolega.

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"Centar vojnih škola je angažovan na više pravaca tokom rata, a na dva su 1994. i 1995, neke naše kolege su poginule. Mi ćemo na četiri lokacije obilježiti mjesta njihove pogibije. U Strojicama je poginulo devet kolega i odavde smo krenuli", rekao je Drago.

On je najavio da će 1. novembra na pravcu prema Bihaću obilježiti mjesto gdje je poginulo šest pitomaca.

"Ove godine je u planu da obilježimo mjesta stradanja naših kolega na pravcu prema Ribniku, odnosno Manjači, gdje su poginula četvorica pitomaca", rekao je Drago i dodao da imaju problem sa postavljanjem spomen-ploče na pravcu prema Jajcu i Donjem Vakufu.

On je rekao da imaju podršku ministra Ostojića i Boračke organizacije Republike Srpske u okviru čijeg banjalučkog ogranka djeluju, prenosi Srna.

Saša Lazić, sin poručnika Vojske Republike Srpske Vlade Lazića, koji je poginuo 9. septembra na planini Vitorog, rekao je da ovakvi događaji bude buru emocija.

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"Porodice poginulih zahvaljuju Klubu `Braća Orelj` što su našli snage i sredstava da podignu ovo obilježje koje će i nama i budućim pokoljenjima služiti za sjećanje na naše junake", poručio je Lazić.

Osveštanju spomen-obilježja u Strojicama prisustvovali su članovi porodica poginulih vojnika, general Momir Zec, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić, te Rade Banjanin u ime Udruženja penzionera Vojske Republike Srpske.

Klub "Braća Orelj" nosi naziv po braći blizancima koji su kao pripadnici Centra vojnih škola poginuli na bihaćkom frontu.

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Radan Ostojić

Republika Srpska

Srbi

Strojice

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