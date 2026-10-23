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Mastilović odlikovan ruskim državnim priznanjem - Medaljom Puškina

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23.10.2026 12:00

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Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, проф. др Драга Мастиловић
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, prof. dr Draga Mastilović odlikovan je visokim ruskim državnim priznanjem - Medaljom Puškina.

Ukaz o dodjeli ovog odlikovanja potpisao je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin, 22. oktobra 2026. godine.

Ovu vijest zvanično je potvrdio ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov. On je uputio srdačnu čestitku ministru Mastiloviću i dodao da se ovo odlikovanje dodjeljuje za veliki doprinos njegovanju i promovisanju ruske kulture u inostranstvu.

Ambasador Kalabuhov je prenio i zvaničan poziv ministru Mastiloviću za učešće u svečanoj ceremoniji dodjele odlikovanja, koja će se održati 4. novembra u Moskovskom Kremlju.

Medalja Puškina predstavlja još jedno u nizu značajnih priznanja ministru Mastiloviću, koji već godinama aktivno radi na jačanju međunarodne naučne i akademske saradnje Republike Srpske i Ruske Federacije.

„Izuzetna mi je čast i privilegija primiti ovako visoko državno priznanje Ruske Federacije. Ovo odlikovanje ne doživljavam samo kao lični uspjeh, već kao priznanje našoj akademskoj zajednici i svim institucijama Republike Srpske koje neumorno rade na jačanju međunarodne saradnje. Nauka i obrazovanje oduvijek su bili najsnažniji mostovi među narodima, a Medalja Puškina je dodatni podstrek da još snažnije razvijamo zajedničke projekte, unapređujemo razmjenu znanja i njegujemo duboke kulturne i istorijske veze koje spajaju naše narode. Iskreno zahvaljujem predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu na ovom visokom odlikovanju, kao i ambasadoru Igoru Kalabuhovu na srdačnim čestitkama i podršci“, istakao je ministar Mastilović.

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Draga Mastilović

odlikovanje

Rusija

Republika Srpska

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