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Košarac: Novi ustav će učvrstiti prava srpskog naroda garantovana Dejtonom

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23.10.2026 12:32

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Novi ustav Republike Srpske biće utemeljen na izvornim dejtonskim principima, jasno će definisati ustavni položaj Srpske i dodatno učvrstiti prava srpskog naroda garantovana Dejtonskim sporazumom, uz puno uvažavanje prava ostalih konstitutivnih naroda, izjavio je Srni član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

On je ukazao da je važno donošenje novog ustava, jer je postojeći mijenjan više puta, a najveći broj nametnutih izmjena bio je rezultat intervencija visokih predstavnika, čime je značajno izmijenjen njegov izvorni tekst usvojen 28. februara 1992. godine.

"Važno je da Srpska, u skladu sa svojim pravom i ustavnim kapacitetom, pristupi donošenju najvišeg pravnog akta koji će odražavati njene potrebe, interese i političku zrelost", rekao je Košarac.

On je naveo da novi ustav treba da ponudi savremena i održiva rješenja, osigura stabilnost institucija i jasno definiše ustavni položaj Republike Srpske, uz očuvanje njenih prava i nadležnosti i poštovanje dejtonskog okvira.

"To nije usmjereno ni protiv koga, već predstavlja izraz prava i odgovornosti Republike Srpske da uređuje sopstveni institucionalni sistem", napomenuo je Košarac.

Posebno značajnim, smatra rješenje prema kojem bi Banjaluka bila glavni grad Republike Srpske, a Pale prijestonica.

Kada je riječ o Vijeću naroda Republike Srpske, Košarac je ocijenio da je neophodno otvoriti ozbiljnu raspravu o njegovom budućem uređenju i funkcionisanju.

"Zaštita vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda mora ostati važan princip ustavnog poretka, ali mehanizmi zaštite ne smiju biti zloupotrijebljeni, niti pretvoreni u sredstvo blokade institucija i donošenja odluka", rekao je Košarac.

On je naglasio da je cilj da se novim ustavom dodatno učvrste prava koja pripadaju Srpskoj i koja su garantovana Dejtonom, te izgradi ustavni okvir koji će odgovoriti na izazove savremenog vremena.

"Novi ustav treba da bude temelj snažnih institucija, političke stabilnosti i dugoročnog razvoja Srpske", zaključio je Košarac.

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Tagovi :

Staša Košarac

Bosna i Hercegovina

Dejtonski sporazum

Banja Luka

Pale

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