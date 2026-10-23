Knežević odgovorio Marti Kos: U EU ćemo ući ošišani do gole kože sve blejeći pred Vama!

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića reagovao je na izjavu komesarke za proširenje EU Marte Kos koja je rekla da se osjeća "kao čobanica koja pazi na sve šta se dešava u stadu". Knežević je na Instagramu naveo da će Crna Gora u Evropsku uniju ući "ošišana do gole kože".

"Hvala Vam gospođo Kos što ste nas uporedili sa ovcama i potvrdili ono što odavno znamo, da ćemo u Brisel ući ošišani do gole kože sve blejeći pred Vama dok nas udarate štapom. Sad je mini jasno ko je Milojka ošiša", naveo je Knežević.

Na izjavu Marte Kos čak su reagovali i iz redova Demokratske partije socijalista (DPS). Njihov poslanik Oskar Huter rekao je da metafore o "stadu", "ovcama" i "čobanici" nisu primjerene i da vjeruje da će se Kos izviniti svjesna činjenice da Crnogorci nisu stado.

"Vjerujem da će se visoka predstavnica EU izviniti duboko svjesna činjenice da Crnogorci nisu stado, već slobodni i dostojanstveni građani suverene države i ravnopravni partneri na evropskom putu kao i da evropske vrijednosti počivaju na međusobnom poštovanju, a ne na pokroviteljskom ili paternalističkom odnosu", napisao je Huter na svom Fejsbuk profilu.

Kos je juče učestvovala na samitu Berlinskog procesa u Crnoj Gori, a uoči tog događaja održala je predavanje na Fakultetu političkih nauka u Podgorici gdje je rekla da ponekad "osjeća kao čobanica koja pazi na sve što se dešava u stadu", aludirajući na svoju ulogu koju ima u procesu proširenja EU.