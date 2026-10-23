Logo

Knežević odgovorio Marti Kos: U EU ćemo ući ošišani do gole kože sve blejeći pred Vama!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 13:14

Komentari:

0
Милан Кнежевић
Foto: ATV

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića reagovao je na izjavu komesarke za proširenje EU Marte Kos koja je rekla da se osjeća "kao čobanica koja pazi na sve šta se dešava u stadu". Knežević je na Instagramu naveo da će Crna Gora u Evropsku uniju ući "ošišana do gole kože".

"Hvala Vam gospođo Kos što ste nas uporedili sa ovcama i potvrdili ono što odavno znamo, da ćemo u Brisel ući ošišani do gole kože sve blejeći pred Vama dok nas udarate štapom. Sad je mini jasno ko je Milojka ošiša", naveo je Knežević.

Na izjavu Marte Kos čak su reagovali i iz redova Demokratske partije socijalista (DPS). Njihov poslanik Oskar Huter rekao je da metafore o "stadu", "ovcama" i "čobanici" nisu primjerene i da vjeruje da će se Kos izviniti svjesna činjenice da Crnogorci nisu stado.

"Vjerujem da će se visoka predstavnica EU izviniti duboko svjesna činjenice da Crnogorci nisu stado, već slobodni i dostojanstveni građani suverene države i ravnopravni partneri na evropskom putu kao i da evropske vrijednosti počivaju na međusobnom poštovanju, a ne na pokroviteljskom ili paternalističkom odnosu", napisao je Huter na svom Fejsbuk profilu.

Kos je juče učestvovala na samitu Berlinskog procesa u Crnoj Gori, a uoči tog događaja održala je predavanje na Fakultetu političkih nauka u Podgorici gdje je rekla da ponekad "osjeća kao čobanica koja pazi na sve što se dešava u stadu", aludirajući na svoju ulogu koju ima u procesu proširenja EU.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milan Knežević

Crna Gora

Marta Kos

Komentari (0)

Više iz rubrike

Смијењен шеф крим полиције, снимак насиља га коштао фотеље

Region

Smijenjen šef krim policije, snimak nasilja ga koštao fotelje

2 h

0
Божовић и Калуђеровић: Вријеме је да тробојка добије мјесто које заслужује у Црној Гори

Region

Božović i Kaluđerović: Vrijeme je da trobojka dobije mjesto koje zaslužuje u Crnoj Gori

2 h

0
Власник Леда затвара још једну фабрику: Након БиХ, без посла остаје 150 радника у Хрватској

Region

Vlasnik Leda zatvara još jednu fabriku: Nakon BiH, bez posla ostaje 150 radnika u Hrvatskoj

3 h

0
Ружа

Region

Umro Boris Kolar, jedan od kreatora "Profesora Baltazara"

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

30

MUP ZDK o hapšenju zaposlenika KPZ Zenica: Bježao policiji i bacio kilogram droge, pronađen pištolj

14

26

Potpisan ugovor o prenosu imovine Mitropoliji dabrobosanskoj za novi projekat u Istočnom Sarajevu

14

25

Od politike jednog djeteta do podsticanja rađanja: Kina mijenja pristup

14

23

Južna Koreja: Kim Džong Un je živ

14

18

Još jedna blokada RTRS - treća izvršna presuda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima