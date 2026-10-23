Smijenjen šef krim policije, snimak nasilja ga koštao fotelje

Direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović smijenio je juče načelnika kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjednosti Podgorica Zorana Bašanovića, koji je do okončanja provjera raspoređen na druge poslove.

Ova odluka uslijedila je nakon što je na društvenoj mreži Instagram objavljen snimak njegovog navodnog nasilničkog ponašanja prema jednoj ženi.

To je potvrđeno „Vijestima“ iz Uprave policije, odakle su saopštili da je nalog za Bašanovićevo raspoređivanje na druge zadatke u okviru Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ izdao direktor policije.

Snimak je na Instagramu objavila A. Š., a iz policije navode da su odmah nakon njegovog objavljivanja pokrenuli provjere.

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„Nakon objavljivanja snimka na društvenoj mreži Instagram, Uprava policije je odmah preduzela aktivnosti u cilju provjere navoda i utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti predmetnog događaja. O događaju je odmah obaviješteno nadležno državno tužilaštvo, kao i mehanizmi unutrašnje kontrole, radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti i utvrđivanja svih okolnosti za razrješenje konkretnog slučaja. Po nalogu direktora Uprave policije, do okončanja provjera, policijski službenik Z. B. biće raspoređen na druge poslove i zadatke u okviru Regionalnog centra bezbjednosti 'Centar'“, saopštili su iz policije.

Iz te institucije poručili su da ostaju posvećeni očuvanju integriteta policijske profesije, nepristrasnosti i zakonitosti u radu, te da neće dozvoliti da pojedinci narušavaju njen ugled.

„Uprava policije ostaje čvrsto fokusirana na očuvanje integriteta policijske profesije, transparentnost, nepristrasnost i zakonitost u radu, i neće dozvoliti da bilo koji pojedinac narušava ugled policijske profesije“, navedeno je u odgovoru.

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Bez konkretnog odgovora ostala su pitanja da li su uzete izjave od Bašanovića, žene sa snimka i eventualnih svjedoka, koje tužilaštvo postupa u ovom slučaju i da li su izdati nalozi za dalje provjere.

Iz Uprave policije nisu precizirali ni da li je pokrenut disciplinski postupak, ko sprovodi provjere i na koji način je obezbijeđena nepristrasnost, imajući u vidu Bašanovićevu rukovodeću funkciju.

Nije odgovoreno ni na pitanje da li je ženi sa snimka ponuđena pomoć.

A. Š. je prije dva dana objavila snimak na kojem se vidi kako muškarac prisilno drži ženu priljubljenu uz zid, dok ga ona vrijeđa i traži da je pusti.

„Nemam pumpicu pri sebi... Dobro, pi*ko, važi, pi*ko, pi*ketino, pi*ketino, ti si pi*ka obična. Aj' sad se makni od mene. Dobro. Mak' se od mene, ne mogu da dišem“, govori žena na snimku.

U tom trenutku muškarac nešto izgovara, ali su njegove riječi nerazgovijetne.

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Video-snimak nastao je u jednom ugostiteljskom objektu.

Ista osoba koja je objavila snimak podijelila je i prepisku sa aplikacije Votsap (WhatsApp), u kojoj joj, navodno, Bašanović, između ostalog, poručuje da nije lijepo imati ga za neprijatelja.

Tokom jučerašnjeg dana objavila je i fotografiju na kojoj se vidi službeni policijski automobil, uz objašnjenje da je policija došla kod nje.

Bašanović je, prema zvaničnoj biografiji, završio Srednju školu unutrašnjih poslova u Danilovgradu.

Visoko obrazovanje stekao je na Univerzitetu u Sarajevu, gdje je diplomirao pravo, smjer nacionalna bezbjednost.

Policijsku karijeru započeo je kao policajac u stanicama za bezbjednost saobraćaja i javni red i mir.

Obavljao je poslove komandira Filijale Konik, inspektora u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i u Odsjeku za borbu protiv droge.

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Završio je specijalističke obuke o trgovini ljudima u Njemačkoj i Sloveniji.

U biografiji se navodi da je nagrađivan za postignute rezultate, ali nisu navedeni nazivi i datumi nagrada.

Za vršioca dužnosti šefa kriminalističke policije tadašnjeg Centra bezbjednosti Podgorica imenovan je 6. maja 2021. godine, umjesto Miloša Vučinića.

U dokumentu Uprave policije iz februara ove godine Bašanović je potpisan kao pomoćnik načelnika Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ za borbu protiv kriminala.