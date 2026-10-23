35 migranata spriječeno u prelasku granice kod Posušja, među njima 11 maloljetnika

Mješovita patrola pripadnika Jedinice Granične policije BiH Gorica i pripadnika Jedinice granične policije Imotski, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske 22. oktobra 2026. godine spriječila je 35 stranih državljana u nezakonitom prelasku BiH granice.

"Ova grupa migranata otkrivena je nadzorom BiH granice u graničnom pojasu na području Posušja. Tokom operativnog rada utvrđeno je da se radi o 28 državljana Republike Turske i sedam osoba bez identifikacionih dokumenata, koje su u upitnicima za migrante izjavile da dolaze iz Bangladeša. Među ovim stranim državljanima je i 11 maloljetnih osoba, turskih državljana", saopštila je Granična policija BiH.

Kako dalje navode u saopštenju, stranim državljanima su uručeni prekršajni nalozi u skladu sa Zakonom o strancima.

O događaju su obaviješteni pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH.

U toku je daljnji rad na ovom slučaju.