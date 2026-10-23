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35 migranata spriječeno u prelasku granice kod Posušja, među njima 11 maloljetnika

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23.10.2026 13:06

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35 миграната спријечено у преласку границе код Посушја, међу њима 11 малољетника
Foto: Granična policija BiH

Mješovita patrola pripadnika Jedinice Granične policije BiH Gorica i pripadnika Jedinice granične policije Imotski, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske 22. oktobra 2026. godine spriječila je 35 stranih državljana u nezakonitom prelasku BiH granice.

"Ova grupa migranata otkrivena je nadzorom BiH granice u graničnom pojasu na području Posušja. Tokom operativnog rada utvrđeno je da se radi o 28 državljana Republike Turske i sedam osoba bez identifikacionih dokumenata, koje su u upitnicima za migrante izjavile da dolaze iz Bangladeša. Među ovim stranim državljanima je i 11 maloljetnih osoba, turskih državljana", saopštila je Granična policija BiH.

Kako dalje navode u saopštenju, stranim državljanima su uručeni prekršajni nalozi u skladu sa Zakonom o strancima.

O događaju su obaviješteni pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH.

U toku je daljnji rad na ovom slučaju.

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Tagovi :

Granična policija BiH

Migranti

Granica sa BiH

Posušje

Služba za poslove sa strancima BiH

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