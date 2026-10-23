Logo

Jezivo nasilje u BiH! Djevojka pretučena po povratku iz škole, napadač joj oteo telefon

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 11:02

Komentari:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Policiji u Banovićima sinoć oko 20:10 sati prijavljeno je razbojništvo nad 19-godišnjom djevojkom I. K. kojoj je pritom otuđen telefon, potvrdila je portparolka MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

Ona je dodala da je djevojka imenom prijavila napadača.

Osumnjičeni priveden

"Osumnjičeni E. Lj. iz Dobošnice kod Lukavca je pronađen i priveden u službene policijske prostorije u Banovićima gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada. Telefon je pronađen i vraćen vlasnici", kazala je Sprečić.

Sve policijske radnje u vezi sa prijavljenim događajem, dodala je, provedene su pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

"Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu razbojništvo biće podnesen Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona u redovnoj proceduri", kazala je Sprečić.

Površno ga poznaje

Redakciji “Avaza” obratio se otac 19-godišnje djevojke koji je kazao da je osumnjičenog za razbojništvo E. Lj. upoznala na društvenim mrežama dva-tri dana prije sinoćnjeg incidenta.

"Moja kćerka je po povratku iz škole sinoć od 19:30 do 19:45 sati pretučena i otet joj je mobilni telefon. Napad se dogodio iznad sportske dvorane u Banovićima", ispričao je njen otac.

Dodao je da je kćerku zatekao u PU Banovići, te istakao da ju je pretukao muškarac kojeg ona površno poznaje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nasilje

Banovići

Komentari (0)

Više iz rubrike

полиција, МУП РС, увиђај

Hronika

Teslićanin ranio sugrađanku hicem iz vazdušne puške

1 h

0
Бацио дрогу и почео бјежати: Ухапшен радник КПЗ-а Зеница и пратилац Русмира Исака

Hronika

Bacio drogu i počeo bježati: Uhapšen radnik KPZ-a Zenica i pratilac Rusmira Isaka

1 h

1
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Tragedija kod Zenice: Žena (73) izlazila iz autobusa i poginula

1 h

0
Суђење за убиство д‌јевојчице Данке Илић почиње наредне седмице: Тијело никада није пронађено

Hronika

Suđenje za ubistvo d‌jevojčice Danke Ilić počinje naredne sedmice: Tijelo nikada nije pronađeno

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

45

"Volvo" otpušta 2.500 radnika

11

45

Bilećanin podizao novac od prevara, pa ”zaradio” optužnicu

11

44

Smijenjen šef krim policije, snimak nasilja ga koštao fotelje

11

42

Rat se nastavlja do potpisivanja novog nuklearnog sporazuma

11

38

Božović i Kaluđerović: Vrijeme je da trobojka dobije mjesto koje zaslužuje u Crnoj Gori

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima