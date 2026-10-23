Bilećanin podizao novac od prevara, pa ”zaradio” optužnicu

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M.L. (28) iz Bileće zbog sumnje da je sa računa podigao 258.046 maraka znajući da se radi o ”prljavom novcu” stečenim kladioničarskim prevarama.

Tužilaštvo Bilećaninu na teret stavlja da je počinio krivično djelo pranje novca.

”Optuženi je od juna 2023. do februara 2025. godine primio, držao i raspolagao novcem za koji je mogao znati da je pribavljen izvršenjem krivičnog djela prevare. Preko različitih platnih sistema je podizao novac, uplaćen od više osoba, koji su ga uplaćivali u uvjerenju da mogu ostvariti dobit na sportskom klađenju”, navodi se u optužnici.

Reklamiranje lažnih tiketa

Nepoznati prevaranti su do žrtava dolazili preko interneta, tako što su reklamirali lažne kladioničarske listiće sa velikim dobicima. Kada se žrtva ”upeca” od njih su tražili uplate da bi im dostavili podatke o namještenim utakmicama i sigurnim kvotama. Za podizanje novca prevaranti su koristili druge osobe, takozvane ”mule”, što je u konkretnom slučaju bio M.L. iz Bileće.

”Nakon što bi mu NN lice reklo za uplatu, dalo bi mu ”kod” za podizanje novca. Optuženi je potom u bankama i poštama predavao svoju ličnu kartu i podizao novac koji su uplaćivali oštećeni”, navodi se u optužnici.

Na svoje ime podigao 258.000 KM

Dodaje se da je M.L. podigao ukupno 258.046 KM uz pomoć ”koda” bez kojeg podizanje ne bi bilo moguće.

”Tako je pristao da ”prljavi novac” prima, drži i njime raspolaže i tako pomogne i olakša u njegovoj legalizaciji”, navodi se u optužnici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju. Ukoliko se dokaže krivica M.L. prijeti kazna do tri godine zatvora.