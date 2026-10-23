Stiže najveće poskupljenje avionskih karata u istoriji Evrope? Rajaner upozorava

Avionske karte u Evropi mogle bi tokom 2027. godine poskupjeti između 10 i 20 odsto, što bi predstavljalo jedno od najvećih povećanja cijena u istoriji evropskog vazdušnog saobraćaja. Na to je upozorio Majkl O'Liri (Michael O'Leary), izvršni direktor Rajanera, najveće evropske niskotarifne avio-kompanije.

O'Liri je na konferenciji za novinare u Briselu izjavio da bi evropski avio-prevoznici naredne godine mogli biti primorani da značajno povećaju cijene karata zbog naglog rasta troškova avionskog goriva, prenosi Biznisinfo.

Prema njegovoj procjeni, poskupljenje bi moglo dostići čak 20 odsto, a dodatne probleme predstavljaju smanjenje broja raspoloživih letova i finansijske teškoće pojedinih avio-kompanija.

– Mislim da ćemo naredne godine u Evropi vidjeti rast cijena avionskih karata od 10, 15, možda i 20 odsto. Moglo bi to biti najveće povećanje cijena u istoriji evropskog vazdušnog saobraćaja u periodu od 12 mjeseci – poručio je O'Liri.

Ipak, riječ je o prognozi, a ne o već donesenoj odluci o poskupljenju Rajanerovih karata.

Gorivo postaje najveći problem avio-kompanija

Glavni razlog očekivanog poskupljenja jeste rast cijena avionskog goriva, koji je dodatno ubrzan zbog sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u globalnom snabdijevanju energentima.

Prema podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA), cijena avionskog goriva u Evropi sredinom oktobra bila je više nego dvostruko viša nego godinu ranije.

U sedmici zaključno sa 16. oktobrom prosječna cijena avionskog goriva u Evropi i zemljama Zajednice nezavisnih država iznosila je približno 207,6 dolara po barelu, što predstavlja rast od gotovo 128 odsto na godišnjem nivou.

Za avio-kompanije to predstavlja ogroman finansijski pritisak, budući da je gorivo jedan od najvećih pojedinačnih troškova poslovanja.

Dio kompanija uspio je tokom ove godine da se zaštiti od naglog rasta cijena ranijim ugovaranjem kupovine goriva po fiksnim cijenama.

Međutim, ta zaštita postepeno ističe, zbog čega bi najveći udar na troškove mogao uslijediti upravo naredne godine.

Rajaner je većinu goriva ranije kupovao znatno jeftinije

O'Liri je objasnio da je Rajaner za veliki dio svojih potreba tokom 2026. godine imao unaprijed ugovorenu cijenu goriva od oko 67 dolara po barelu. Takvi ugovori omogućili su kompaniji da barem privremeno ublaži posljedice poremećaja na energetskom tržištu.

Međutim, situacija će naredne godine biti znatno drugačija.

Prema njegovim riječima, Rajaner za približno 85 odsto potreba za gorivom u relevantnom periodu 2027. godine nema unaprijed ugovorenu cijenu.

To znači da će kompanija biti znatno izloženija promjenama na tržištu, a sa sličnim problemom suočavaju se i brojni drugi evropski avio-prevoznici.

Ukoliko cijene avionskog goriva ostanu na sadašnjem visokom nivou, kompanije će morati da biraju između smanjenja profitnih marži i povećanja cijena karata.

O'Liri smatra da će značajan dio dodatnih troškova na kraju morati da snose putnici.

Mogući bankroti i preuzimanja avio-kompanija

Direktor Rajanera upozorio je da rast cijena goriva neće jednako pogoditi sve avio-kompanije.

Finansijski snažniji prevoznici, posebno oni sa velikim brojem putnika i nižim operativnim troškovima, lakše će se prilagoditi novim okolnostima.

S druge strane, manje kompanije sa ograničenim finansijskim rezervama mogle bi se suočiti sa ozbiljnim teškoćama.

O'Liri očekuje da će evropsko tržište naredne godine obilježiti dodatno ukrupnjavanje, uključujući bankrote pojedinih prevoznika i preuzimanja finansijski slabijih kompanija.

To bi moglo dovesti do smanjenja ukupnog broja raspoloživih sjedišta u avionima. Manja ponuda letova, uz stabilnu potražnju putnika, predstavljala bi dodatni faktor rasta cijena.

Drugim riječima, avionske karte ne bi poskupjele samo zbog skupljeg goriva, već i zbog mogućeg smanjenja konkurencije na pojedinim tržištima.

Rajaner ukida linije i smanjuje kapacitete

Istovremeno, Rajaner prilagođava svoju mrežu letova rastu troškova poslovanja.

Kompanija je najavila ukidanje 20 linija i smanjenje ponude za više od milion sjedišta u Belgiji tokom zimskog reda letenja.

Kao jedan od razloga navedeno je povećanje belgijskog poreza na avionske karte, koji bi od januara trebalo da poraste sa dva na sedam evra.

Rajaner je najavio i premještanje dijela svojih aviona na druga evropska tržišta sa povoljnijim uslovima poslovanja.

Ovakve odluke pokazuju koliko porezi, cijene goriva i aerodromske naknade utiču na planiranje avio-linija, posebno kod niskotarifnih kompanija.

Šta to znači za putnike iz BiH?

Najavljena poskupljenja mogla bi se odraziti i na putnike iz Bosne i Hercegovine, koji sve više koriste niskotarifne letove prema evropskim destinacijama.

Rajaner je jedan od prevoznika prisutnih na tržištu BiH, a njegova politika cijena značajna je i za konkurenciju među ostalim avio-kompanijama.

Ipak, procjena o rastu cijena od 10 do 20 odsto odnosi se na evropsko tržište u cjelini, a ne na konkretnu odluku o povećanju cijena na linijama iz BiH.

Stvarne cijene zavisiće od destinacije, termina putovanja, potražnje, konkurencije i troškova pojedinih linija.

Ukoliko se O'Lirijeva prognoza ostvari, avionska karta koja danas košta 100 evra mogla bi naredne godine koštati između 110 i 120 evra, pod pretpostavkom jednakog procentualnog povećanja.

Ipak, konačno kretanje cijena zavisiće prije svega od situacije na energetskom tržištu i sposobnosti avio-kompanija da podnesu povećane troškove.

Evropsku avio-industriju, prema ovim procjenama, očekuje izazovna 2027. godina, a upozorenje prvog čovjeka Rajanera pokazuje da bi posljedice mogli osjetiti milioni putnika.