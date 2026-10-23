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Snažan zemljotres u Italiji

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23.10.2026 13:53

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Снажан земљотрес у Италији
Foto: EMSC

Snažan zemljotres magnitude 5.6 stepeni po Rihteru pogodio je danas područje Sicilije, objavio je EMSC.

Zemljotres je zabilježen u 12:19 po lokalnom vremenu na dubini od 10 kilometara.

Epicentar je bio oko 99 kilometara sjeveroistočno od Palerma. Za sada nema informacija o šteti i povrijeđenima.

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Zemljotres

Italija

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