Snažan zemljotres u Italiji

Autor:ATV redakcija
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Snažan zemljotres magnitude 5.6 stepeni po Rihteru pogodio je danas područje Sicilije, objavio je EMSC.
Zemljotres je zabilježen u 12:19 po lokalnom vremenu na dubini od 10 kilometara.
Epicentar je bio oko 99 kilometara sjeveroistočno od Palerma. Za sada nema informacija o šteti i povrijeđenima.
#Earthquake (#terremoto) possibly felt 1 min 7 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/BAU62EhtPM— EMSC (@LastQuake) October 23, 2026
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