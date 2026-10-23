Snažan zemljotres u Italiji

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Foto: EMSC

Snažan zemljotres magnitude 5.6 stepeni po Rihteru pogodio je danas područje Sicilije, objavio je EMSC.

Zemljotres je zabilježen u 12:19 po lokalnom vremenu na dubini od 10 kilometara. Epicentar je bio oko 99 kilometara sjeveroistočno od Palerma. Za sada nema informacija o šteti i povrijeđenima. #Earthquake (#terremoto) possibly felt 1 min 7 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/BAU62EhtPM — EMSC (@LastQuake) October 23, 2026

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