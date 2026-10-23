MUP ZDK o hapšenju zaposlenika KPZ Zenica: Bježao policiji i bacio kilogram droge, pronađen pištolj

Nakon što se u javnosti danas pojavila informacija kako je Ibrahim Handanović, zaposlenik KPZ Zenica i pratilac direktora ove ustanove Rusmira Isaka, uhapšen nakon dramatične potjere, danas, 23. oktobra, oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), iznoseći detalje policijske intervencije u Zenici.

Kako je saopšteno iz MUP-a ZDK, Handanović je uhapšen nakon što se pokušao udaljiti vozilom od policijske patrole koja ga je zaustavila radi kontrole saobraćaja. Tokom potjere policajci su uočili kako iz vozila odbacuje predmet, a naknadnim uviđajem utvrđeno je da je riječ o biljnoj materiji koja izgledom asocira na opojnu drogu, težine jedan kilogram:

"Službenici Policijske stanice Centar, Policijske uprave I, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka na kontroli učesnika u saobraćaju, dana 22. oktobra 2026. godine, u 20 sati, u ulici Fakultetska u Zenici, zaustavili putničko motorno vozilo marke VW Touareg, kojim je upravljalo lice I.H., rođeno 1997. godine, iz Zenice.

Prilikom pokušaja policijskog pregleda vozila i lica, navedeno lice se vozilom udaljilo od policijske patrole, a tokom potjere policijski službenici su uočili kako vozač iz vozila odbacuje određeni predmet. Ubrzo nakon toga, brzom intervencijom policije, na raskrsnici ulica Travnička – Fakultetska, zaustavljeno je predmetno vozilo, a izvršenim pregledom vozila i lica pronađeni su jedan pištolj, okvir sa 15 komada municije, kao i oružni list na ime lica I.H.

O navedenom događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, po čijim smjernicam se poduzimaju sve mjere i radnje.

Službenici Policijske stanice Centar su osigurali lice mjesta gd‌je je uočen odbačeni predmet, a lice I.H. je lišeno slobode. Službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I su izvršili uviđaj, te je ustanovljeno da se radi o biljnoj materiji koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, težine 1 kg.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Zenici, službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I su izvršili pretres putničkog motornog vozila marke VW Touareg i pretres stana u ulici Travnička cesta, u Zenici, koji koristi navedeno lice, kojom prilikom su pronašli i privremeno oduzeli jedan pištolj, određenu količinu municije, oružni list na ime lica I.H., dva mobilna telefona i druge predmete. Navedeni predmeti su privremeno oduzeti, te će poslužiti kao dokaz u daljnjem krivičnom postupku.

Lice I.H. je zadržano u prostorijama za zadržavanje Policijske uprave I, te će nakon kriminalističke obrade biti predato Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona uz izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, na daljnje nadležno postupanje. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastavlja s kontinuiranim aktivnostima na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga i otkrivanju svih oblika kriminaliteta, s ciljem očuvanja bezbjednosti građana i zaštite javnog reda i mira."