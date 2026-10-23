Dvije žene osumnjičene za pranje novca: Jedna ima 79 godina

Dvije žene iz Poreča od kojih jedna ima 79 godina osumnjičene su za pranje novca, saopštila je danas porečka policija.

Osumnjičena 79-godišnjakinja je od decembra 2024. do maja 2025. godine na svoj bankovni račun primila nekoliko hiljada evra.

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Novac je potom u više navrata slala na račune u Italiji i Velikoj Britaniji, prema uputstvima osobe s kojom je prethodno stupila u kontakt.

Policija je utvrdila i da je četrdesetčetvorogodišnja žena tokom februara 2025. godine u više navrata na svoj bankovni račun primila uplate od više hiljada evra.

Novac je odmah prebacivala na račune virtualnih banaka, a zatim ga slala na druge račune. Za to je zaradila nekoliko stotina evra, prenose hrvatski mediji.

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Nad obje žene je izvršeno kriminalističke istraživanje i protiv obje će biti podnesene krivične prijave.

(Srna)