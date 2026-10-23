Savi Miloševiću potvrđene 22 godine zatvora za ubistvo supruge Slađane!

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Savu Miloševića (30) iz Broda na jedinstvenu kaznu od 22 godine i tri mjeseca zatvora zbog teškog ubistva supruge Slađane Milošević (24).

Savin rođak Aleksandar Ostojić (25) pravosnažno je oslobođen optužbe za pomaganje ubistva.

Kako je potvrđeno ATV-u presuda je izrečena nakon što je sudsko vijeće Vrhovnog suda odbilo žalbe tužilaštva i odbrane kao neosnovane, te u potpunosti potvrdilo prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Doboju.

Hladnokrvno ubijena u zasjedi

Milošević je oglašen krivim za teško ubistvo člana porodice kojeg je prethodno zlostavljao, te za nedozvoljeno posjedovanje municije.

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Hladnokrvno ubistvo počinjeno je 29. decembra 2024. godine na lokalnom putu u Velikoj Brusnici. U presudi se navodi da je Savo oko 5.37 časova na putu prepriječio svoj automobil ”BMW” i tako onemogućio prolaz supruzi, koja ja naišla ”fijat puntom”. Nakon što je Slađana zaustavila vozilo Savo je iz automatske puške ”M70”, kalibra 7,62 mm ispalio jedan metak koji je probio šoferšajbnu ”fijata” i Slađanu pogodio u desno oko.

Prijetio ubistvom mjesec dana prije zločina

U presudi se navodi da je u prethodnom periodu Milošević zlostavljao suprugu, dok su živjeli zajedno, tako što je drskim ponašanjem ugrožavao njeno spokojstvo. Zbog toga Slađana je napustila kuću u kojoj su živjeli i sa njihovo dvoje djece i otišla da živi kod svojih roditelja u Veliku Brusnicu. Savo joj je zbog toga prijetio ubistvom, mjesec i po dana prije nego što Slađana ubijena.

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”Optuženi je 12. novembra prošle godine na prevaru naveo Slađanu da uđe u njegovo vozilo, navodno kako bi dovezla garderobu za djecu iz kuće u kojoj su živjeli. Odvezao ju je na osamljeno mjesto i u glavu joj uperio pištolj. Prijetio je da će ju ubiti ukoliko ne ostavi N.M. i svoje roditelje. Slađana je tu prijetnju ozbiljno shvatila, što je kod nje pruzrokovalu veliku strah i uznemirenost”, navodi se u presudi.

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Taj slučaj je bio prijavljen policiji. Milošević je tada uhapšen, ali je nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode.