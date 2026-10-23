Evakuacija putnika na aerodromu zbog vazdušne opasnosti

Putnici se evakuišu na Međunarodnom aerodromu "Šeremetjevo" u Moskvi zbog vazdušne opasnosti, a ulazak u bezbjednosno kontrolisane zone svih terminala je ograničen, saopštila je uprava Aerodroma.

"Mjere se nastavljaju nakon uvođenja signala vazdušne opasnosti. Putnici se evakuišu, a ulazak u bezbjednosno kontrolisane zone svih terminala trenutno je ograničen. Putnici se obavještavaju putem zvučnih alarma", navedeno je u saopštenju.

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Uprava je navela da je putnicima strogo zabranjeno da koriste liftove, da ostaju u avionima radi skloništa, da stoje u blizini prozora ili staklenih konstrukcija, da fotografišu ili snimaju incident, kao i da prilaze uočenim ostacima bespilotnih letjelica.

(Srna)