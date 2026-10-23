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Južna Koreja: Kim Džong Un je živ

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23.10.2026 14:23

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Јужна Кореја: Ким Џонг Ун је жив
Foto: Tanjug/AP/Korean Central News Agency

Obavještajna služba Južne Koreje danas je obavijestila parlamentarni odbor da su nedavne, nepotvrđene glasine koje kruže društvenim mrežama, prema kojima je sjevernokorejski lider Kim Džong Un možda preminuo netačne.

Nacionalna obavještajna služba iznijela je ovu procjenu tokom sastanka iza zatvorenih vrata sa poslanicima vladajuće stranke i opozicije, koji su članovi Odbora za obavještajna pitanja Narodne skupštine, prema riječima izvora koji su prisustvovali sastanku, prenosi agencija Jonhap.

Glasine, u kojima se tvrdilo da je Kim doživio teško krvarenje u mozgu, pao u komu i umro, proširile su se društvenim mrežama, a početkom ove nedjelje prenijeli su ih brojni strani mediji.

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Nisu ponuđeni nikakvi dokazi koji bi potkrijepili te tvrdnje, podsjeća Jonhap.

U državnim medijima Sjeverne Koreje nisu direktno komentarisali ove spekulacije, ali su u utorak izvijestili da je Kim dan ranije posjetio izložbu odjeće i obuće u Pjongjangu.

Na fotografijama koje su objavili državni mediji vidi se kako on obilazi izložbu sa svojom kćerkom.

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Tokom brifinga za odbor krajem prošlog mjeseca, Služba je navela da je Kim, koji ima više od 140 kilograma, izložen velikom riziku od kardiovaskularnih bolesti usljed ozbiljne gojaznosti, ali da ne pokazuje značajnije zdravstvene probleme.

Kao dokaz, služba je navela njegovu sposobnost da se kreće bez poteškoća, uključujući i trčanje uz stepenice tokom obilaska razarača, kao i činjenicu da njegovo zdravstveno stanje pomno prati posebno medicinsko osoblje.

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Tagovi :

Kim Džong Un

Sjeverna Koreja

Južna Koreja

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