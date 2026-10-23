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Francuska se sprema za haos: Najavljena mobilizacija 70.000 pripadnika snaga bezbjednosti

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23.10.2026 13:54

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da će 70.000 pripadnika snaga bezbjednosti biti mobilisano širom zemlje da bi održavalo red tokom protesta najavljenih za sutra.

On je rekao novinarima da je krajnja ljevica pozvala na pljačku i nasilje.

"Pogledajte društvene mreže. Bilo je poziva sa krajnje ljevice da se napadaju javne zgrade. Ne govorimo o finom protestu", naglasio je Nunjez.

On je dodao da je država spremna da sutra bude "čvrsta" i da "neće tolerisati ništa", prenosi Srna.

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Francuska

protesti u Francuskoj

Mobilizacija

vojska

demonstracije

policijski čas

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