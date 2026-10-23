Francuska se sprema za haos: Najavljena mobilizacija 70.000 pripadnika snaga bezbjednosti

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da će 70.000 pripadnika snaga bezbjednosti biti mobilisano širom zemlje da bi održavalo red tokom protesta najavljenih za sutra.

On je rekao novinarima da je krajnja ljevica pozvala na pljačku i nasilje.

"Pogledajte društvene mreže. Bilo je poziva sa krajnje ljevice da se napadaju javne zgrade. Ne govorimo o finom protestu", naglasio je Nunjez.

On je dodao da je država spremna da sutra bude "čvrsta" i da "neće tolerisati ništa", prenosi Srna.