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Ebola se širi, a pacijenti zbog gladi donose očajničku odluku

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23.10.2026 14:52

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Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Ebola se proširila na osmu provinciju u Demokratskoj Republici Kongo, a glad primorava pacijente da prekinu liječenje, izjavio je direktor Svjetskog programa UN za hranu /VFP/ Dejvid Stivenson.

On je rekao novinarima da je pomoć u hrani od vitalnog značaja za održavanje pacijenata na liječenju i pomoć porodicama da se pridržavaju zahtjeva izolacije.

"Dok se epidemija širi, održavanje ovih usluga pomaže da se pacijenti zadrže na liječenju i podržava napore da se zaštite njihove porodice i ograniči dalje širenje", dodao je Stivenson.

Iz VFP je saopšteno da se gotovo 3,5 miliona ljudi u područjima pogođenim epidemijom suočava sa nesigurnošću u snabdijevanju hranom na nivou krize.

U saopštenju se upozorava da nesigurnost, oštećeni putevi i loše vrijeme ometaju operacije pružanja pomoći, prenijela je agencija Anadolija.

VFP navodi da je za 97 odsto ljudi direktno pogođenih epidemijom i dalje potrebno da dobijaju pomoć u hrani, jer infekcije ometaju egzistenciju i pristup tržištima u zajednicama koje se već suočavaju sa sukobima i raseljavanjem.

Agencija je naglasila da je potrebno 214 miliona dolara tokom narednih šest mjeseci da bi se održale hitne isporuke hrane, transportne usluge i izgradnja objekata za liječenje ebole u istočnom dijelu Konga, prenosi Srna.

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