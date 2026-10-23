Ovo je Dejana Pejić koja je brutalno ubijena: Zadobila 19 ubodnih rana, uhapšena jedna osoba

U njemačkom gradu Marburgu u srijedu poslijepodne pronađeno je tijelo 35-godišnje Dejane Pejić, kojoj se dan ranije izgubio svaki trag. Na tijelu je bilo 19 ubodnih rana. Osumnjičeni 42-godišnji državljanin Poljske uhapšen je u Poljskoj, saopštili su u petak Tužilaštvo u Marburgu i policija Srednjeg Hesena.

Žena je prijavljena kao nestala u utorak. Posljednji put je viđena u utorak oko 18 časova, kada ju je nadzorna kamera snimila kako izlazi iz tržnog centra Erlenring u Marburgu.

Policija je njeno tijelo pronašla tokom potrage u srijedu poslijepodne, u žbunju u ulici Am Erlengraben. Prema navodima istražilaca, ubijena je sa 19 uboda nožem.

Svijet Trudna Dejana (35) izbodena 19 puta: Detalji ubistva u Njemačkoj

Kako navode tužilaštvo i policija, istražioci su brzo došli do osumnjičenog, koji je nakon zločina napustio Njemačku. Uz saradnju sa poljskim vlastima, pronađen je i uhapšen u četvrtak u Poljskoj.

Opštinski sud u Marburgu raspisao je, na zahtjev tužilaštva, nacionalni i evropski nalog za hapšenje zbog osnovane sumnje da je počinio ubistvo. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru u Poljskoj, a tužilaštvo će tražiti njegovo izručenje Njemačkoj.

Prema dosadašnjim saznanjima, žrtva i osumnjičeni bili su u vezi, barem ranije. Žena je, kako navode nadležni organi, boravila u sigurnoj kući za žene zbog drugog bivšeg partnera, koji nije osumnjičen za ovo ubistvo.

Motiv nije poznat. Iz tužilaštva i policije saopštili su da za sada, zbog istrage i zaštite prava žrtve, ne mogu da pruže više informacija.