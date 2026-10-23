Pakao na Crnom moru kod obale Rumunije: Jedan mrtav, troje nestalih

Devet članova posade je spaseno, jedna osoba je poginula, a za troje nestalih se traga. Sumnja na napad dronom još nije zvanično potvrđena.

Rumunija je pokrenula hitnu akciju spasavanja nakon što je teretni brod „Horiv“ uputio poziv u pomoć u Crnom moru. Jedna osoba je poginula, devet članova posade je spaseno, dok se troje vodi kao nestalo.

„Spasilački brodovi uspjeli su izvući devet živih osoba i jedno tijelo iz vode“, saopštila je Rumunska pomorska uprava, dodajući da se troje članova posade vodi kao nestalo.

Prema podacima rumunskih vlasti, na brodu se nalazilo deset ukrajinskih i troje azerbejdžanskih državljana. Loše vremenske prilike i slaba vidljivost otežavaju akciju spasavanja, zbog čega spasavanje helikopterom nije moguće.

Cargo ship capsized and sank about 13 nautical miles off Constanța, Romania, after a drone strike. The vessel, identified as KHORYV (IMO 8138712.) The attack occurred in the Black Sea, outside Romania’s territorial waters but near the border. Of the 13 crew members +1 https://t.co/lqD9ttzuRX — Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) October 23, 2026

Bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko objavio je da je brod potonuo i da je, prema preliminarnim informacijama, moguće da ga je pogodio dron. Rumunske vlasti zasad nisu potvrdile uzrok nesreće.

Potraga za nestalim članovima posade se nastavlja, dok rastu zabrinutost i bezbjednosne tenzije u Crnom moru zbog niza napada na trgovačke brodove.

(Avaz)