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Pakao na Crnom moru kod obale Rumunije: Jedan mrtav, troje nestalih

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23.10.2026 14:36

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Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих
Foto: X/printscreen

Devet članova posade je spaseno, jedna osoba je poginula, a za troje nestalih se traga. Sumnja na napad dronom još nije zvanično potvrđena.

Rumunija je pokrenula hitnu akciju spasavanja nakon što je teretni brod „Horiv“ uputio poziv u pomoć u Crnom moru. Jedna osoba je poginula, devet članova posade je spaseno, dok se troje vodi kao nestalo.

„Spasilački brodovi uspjeli su izvući devet živih osoba i jedno tijelo iz vode“, saopštila je Rumunska pomorska uprava, dodajući da se troje članova posade vodi kao nestalo.

Prema podacima rumunskih vlasti, na brodu se nalazilo deset ukrajinskih i troje azerbejdžanskih državljana. Loše vremenske prilike i slaba vidljivost otežavaju akciju spasavanja, zbog čega spasavanje helikopterom nije moguće.

Bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko objavio je da je brod potonuo i da je, prema preliminarnim informacijama, moguće da ga je pogodio dron. Rumunske vlasti zasad nisu potvrdile uzrok nesreće.

Potraga za nestalim članovima posade se nastavlja, dok rastu zabrinutost i bezbjednosne tenzije u Crnom moru zbog niza napada na trgovačke brodove.

(Avaz)

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