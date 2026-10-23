Od politike jednog djeteta do podsticanja rađanja: Kina mijenja pristup

Nova politika Pekinga trebala bi da pruži veću podršku porodicama usljed pada broja stanovnika četvrtu godinu zaredom, saopšteno je iz kineske Vlade.

U saopštenju se ističe da je cilj mjera održavanje broja novorođenih.

"Vlada bi trebala da unaprijedi politike koje se odnose na brak, rađanje djece, njihovo odgajanje i obrazovanje, kao i da optimizuje poreski sistem, socijalnu zaštitu i stambenu politiku, kako bi izgradila društvo naklonjeno rađanju djece", navedeno je u saopštenju objavljenom nakon sastanka Državnog savjeta.

Kineska Vlada je 1980. godine uvela politiku jednog djeteta kako bi ograničila brz rast stanovništva i povećala bruto domaći proizvod po stanovniku.

Tom politikom je većini gradskih parova zakonom bilo ograničeno da imaju samo jedno dijete, a njena primjena bila je podržana Zakonom o stanovništvu i planiranju porodice iz 2002. godine, kojim su predviđene novčane i administrativne kazne za rađanje djece iznad dozvoljenog broja.

Politika jednog djeteta zvanično je ukinuta 2015. godine, prenosi Srna.