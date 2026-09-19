Ostojić: Mir, sloboda i Republika Srpska su najveće vrijednosti

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je danas da su mir, sloboda i Republika Srpska najveće vrijednosti i istakao da je ratni put Prve prnjavorske lake pješadijske brigade put na kojem su se njeni pripadnici žrtvovali za te vrijednosti.

Ostojić je rekao da mu je čast i zadovoljstvo što je danas prisustvovao obilježavanju 35 godina od osnivanja ove slavne ratne jedinice i činu postrojavanja ljudi koji su u toku rata bili na braniku svoje otadžbine.

On je ukazao da je ovo ratna jedinica koja je proistekla iz naroda i čiji je komandant bio rezervni vojni starješina, jedinica koja je ostvarila nemjerljive uspjehe na svim ratištima, gdje je imala borbena dejstva.

"Danas smo ovdje da evociramo uspomene na Odbrambeno-otadžbinski rat, a prvenstveno na našu poginulu braću, one ljude koji su najzaslužniji što mi danas živimo u slobodi i u Republici Srpskoj", rekao je Ostojić novinarima na obilježavanju 35 godina od osnivanja Prve prnjavorske lake pješadijske brigade.

On je rekao da je u okviru ove brigade djelovala jedinica "Vukovi sa Vučijaka", kao jedna od najelitnijih ratnih jedinica Vojske Republike Srpske.

Ostojić je naglasio da je ratni put Prve prnjavorske lake pješadijske brigade i svakog njenog pripadnika, put kosovskih junaka, put Golgote, put stradanja, put na kojem su se žrtvovali za Republiku Srpsku.

"Ali bio je to put na kojem je uspostavljeno jedno veliko drugarstvo, jedinstvo i sloga. Na tom putu je ostvaren ogroman uspjeh, taj uspjeh se zove sloboda, taj uspjeh se zove Republika Srpska", dodao je Ostojić.

On je rekao da mu je veoma drago i da je veoma ponosan što se već 30 godina živi u miru i što je ovo postrojavanje, čin koji je sproveden u miru i u slobodi u Republici Srpskoj.

"Mir, sloboda, Republika Srpska, to su najveće vrijednosti. Da se Bogu molimo i da nastavimo s ovim činom, činom postrojavanja, svake godine, dok smo god živi. Ali da čin postrojavanja nastave i naši potomci, i da se sve to odvija u miru, u slobodi i u Republici Srpskoj", naglasio je Ostojić, prenosi Srna.