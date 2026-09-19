Minić na obilježavanju 35 godina od formiranja Prve lake prnjavorske pješadijske brigade

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvuje obilježavanju 35 godina od formiranja Prve lake prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
Pripadnici Prve lake prnjavorske pješadijske brigade postrojeni su u čast premijera Minića.
Obilježavanje je prethodno počelo u Spomen-hramu na Vučijaku gdje je služen parastos za 626 poginulih boraca iz Prnjavora u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Kroz Prvu laku prnjavorsku pješadijsku brigadu Vojske Republike Srpske tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je oko 4.600 boraca, od kojih je 240 poginulo, a 11 se i dalje vodi kao nestalo, prenosi Srna.
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