Logo

Mastilović: Branko Blanuša još nosi traume od debate sa Lukom Petrovićem

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 12:57

Komentari:

1
Мастиловић: Бранко Блануша још носи трауме од дебате са Луком Петровићем
Foto: Ustupljena fotografija

Znam da Branko Blanuša još nosi traume od debate sa Lukom Petrovićem, ali nadam se da će se do kraja kampanje oporaviti i stavove, ako ih ima, ukrstiti sa Savom Minićem u javnom sučeljavanju, rekao je Milutin Mastilović, član Glavnog odbora SNSD-a.

"Ako nema hrabrosti da stane ispred svog naroda i protivkandidata, kako bi sutra stao ispred pomamljenog političkog Sarajeva da brani Republiku Srpsku od njegovih unitarističkih ciljeva? Ako mu jedna debata pravi toliki pritisak, kako bi se sutra suočio sa pritiscima stranaca? Svaki kandidat, bilo gdje na svijetu, želi da što upečatljivije prezentuje svoje politike, samo se Blanuša boji da dođe na TV debatu i predstavi ih pred najširim auditorijumom", kaže Mastilović i dodaje:

"Biti predsjednik Republike Srpske je obaveza za koju treba hrabrosti, zbog koje se nerijetko podnose i lične žrtve. O hrabrosti Branka Blanuše najviše govori on sam."

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milutin Mastilović

Branko Blanuša

SNSD

Izbori 2026

Komentari (1)

Više iz rubrike

Зграда институција Влада Републике Српске

Republika Srpska

U sedam regija u Srpskoj osnovani centri za edukaciju medicinskih sestara i tehničara

2 h

0
Ранко Шкрбић, нови вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци.

Republika Srpska

Škrbić: Ogromno interesovanje stranih studenata za Univerzitet u Banjaluci: Edukacija i obrazovanje moraju biti prioritet države

3 h

3
Недељко Ћорић

Republika Srpska

Ćorić poručio Blanuši: Dosta skrivanja, podijeli znanje u debati sa Minićem

3 h

5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Тел Авиву, Израел.

Republika Srpska

Dodik: Cilj SNSD-a - naša država koja se zove Republika Srpska

3 h

29

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

34

Putin poručio Evropi: Pustite nas da živimo u miru, inače ćemo reagovati

13

30

Gradonačelnik Minhena otvorio prvo bure piva na "Oktoberfestu"

13

21

Ćana "helikopterom" stigla na vašar

13

12

Pacijent se požalio na probleme sa mokrenjem, a ono što su mu pronašli u tijelu zgrozilo je cijeli svijet

13

10

Sprovedene velike akcije, ubijeno 11 terorista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima