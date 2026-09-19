Mastilović: Branko Blanuša još nosi traume od debate sa Lukom Petrovićem

Znam da Branko Blanuša još nosi traume od debate sa Lukom Petrovićem, ali nadam se da će se do kraja kampanje oporaviti i stavove, ako ih ima, ukrstiti sa Savom Minićem u javnom sučeljavanju, rekao je Milutin Mastilović, član Glavnog odbora SNSD-a.

"Ako nema hrabrosti da stane ispred svog naroda i protivkandidata, kako bi sutra stao ispred pomamljenog političkog Sarajeva da brani Republiku Srpsku od njegovih unitarističkih ciljeva? Ako mu jedna debata pravi toliki pritisak, kako bi se sutra suočio sa pritiscima stranaca? Svaki kandidat, bilo gdje na svijetu, želi da što upečatljivije prezentuje svoje politike, samo se Blanuša boji da dođe na TV debatu i predstavi ih pred najširim auditorijumom", kaže Mastilović i dodaje:

"Biti predsjednik Republike Srpske je obaveza za koju treba hrabrosti, zbog koje se nerijetko podnose i lične žrtve. O hrabrosti Branka Blanuše najviše govori on sam."