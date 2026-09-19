Bred Pit zbog jedne uloge završio na kineskoj crnoj listi: Skoro dvije decenije nije smio da uđe u zemlju

Holivudski glumac Bred Pit jedan je od najpoznatijih glumaca današnjice, ali je svojevremeno zbog jedne filmske uloge imao ozbiljan problem sa Kinom.

Nakon što se pojavio u filmu "Sedam godina na Tibetu", glumcu je bio zabranjen ulazak u ovu zemlju, a na svojevrsnoj kineskoj crnoj listi ostao je gotovo dvije decenije.

Sve je počelo nakon premijere filma "Sedam godina na Tibetu" iz 1997. godine, u kojem je Bred Pit tumačio glavnu ulogu.

Ostvarenje je snimljeno prema autobiografskoj knjizi austrijskog planinara Hajnriha Harera, a upravo njegovu životnu priču film donosi na veliko platno. Harera je igrao Bred Pit, dok je njegovog saputnika Petera Aufšnajtera tumačio Dejvid Tjulis.

Priča prati Harera, austrijskog alpinistu koji tokom Drugog svjetskog rata završava u britanskom logoru u Indiji. Nakon što uspije da pobjegne, zajedno sa Aufšnajterom kreće na izuzetno opasan put preko Himalaja.

Njih dvojica na kraju stižu do Tibeta, tada veoma izolovanog dijela svijeta. Harer u Lasi provodi narednih sedam godina, gdje razvija blizak odnos sa mladim Dalaj Lamom.

Scena Anđelina Džoli prekinula ćutanje o odluci svoje d‌jece

Film kroz njihovu priču prikazuje i jedan od najburnijih perioda tibetanske istorije, uključujući dolazak kineskih snaga na Tibet 1950. godine.

Upravo je način na koji je film prikazao te događaje izazvao ozbiljne reakcije kineskih vlasti.

Film razbjesnio Kinu

"Sedam godina na Tibetu" u Kini je dočekan veoma negativno, prvenstveno zbog prikaza kineske vojne intervencije na Tibetu, ali i zbog načina na koji je u filmu predstavljen Dalaj Lama.

Zbog toga je film zabranjen u Kini, a posljedice nisu zaobišle ni ljude koji su učestvovali u njegovom nastanku.

Bred Pit, reditelj Žan-Žak Ano i glumac Dejvid Tjulis našli su se na listi osoba kojima je bio zabranjen ulazak u zemlju.

Za Breda Pita zabrana je potrajala gotovo dvije decenije.

Iako je od premijere filma prošlo mnogo godina, glumac dugo nije mogao da putuje u Kinu. Situacija se promenila tek 2014. godine, kada se Pit pojavio u Kini zajedno sa tadašnjom suprugom Anđelinom Džoli.

Scena Anđelina Džoli prekinula ćutanje o odluci svoje d‌jece

Njegovo pojavljivanje na jednom događaju u zemlji tada je protumačeno kao znak da je zabrana ulaska ukinuta.

Zanimljivo je da se sve to dogodilo zbog filma koji, uprkos velikoj pažnji koju je privukao, nije ostvario naročito veliki komercijalni uspjeh.

Ipak, "Sedam godina na Tibetu" ostao je zapamćen po emotivnoj priči, impresivnim scenama Himalaja i snažnoj atmosferi, dok su reakcije kritičara bile podjeljene.

Dok su jedni hvalili vizuelni izgled, atmosferu i emotivnu priču, drugi su smatrali da je kompleksan istorijski kontekst Tibeta prikazan previše pojednostavljeno.

Za Breda Pita, međutim, film je ostao zapamćen i po nečemu što nema mnogo veze sa samom glumom – zbog jedne uloge gotovo 20 godina nije mogao da kroči u Kinu, prenosi Ona.