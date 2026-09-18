Sportista tužio bivšu jer je javno govorila da je obdaren: Tvrdila da ne mogu da imaju odnose zbog toga

Američki okružni sudija Patrik Šilc odbacio je tužbu koju je bivši NFL igrač Met Kalil podnio protiv bivše supruge, influenserke i modela Hejli Kalil, nakon što je ona u jednom prenosu uživo otkrila da je razlog njihovog razvoda bila fizička nekompatibilnost u intimnom odnosu.

Ovom odlukom okončana je prvostepena faza pravne bitke koja je mjesecima privlačila veliku pažnju američkih medija.

Sve je počelo zbog izjave

Slučaj je počeo u novembru 2025. godine, kada je Hejli Kalil gostovala u prenosu uživo na platformi Twitch kod internet kreatora Marlona Garsije.

Govoreći o ljubavi i braku, bivši model časopisa Sports ilustrejt objasnila je da je glavni razlog razvoda bila fizička nekompatibilnost sa tadašnjim suprugom i da je on previše obdaren.

Hejli Kalil Instagram

U početku nije željela da detalje izgovori pred kamerama, već ih je napisala na telefonu i pokazala voditelju, a zatim je i usmeno potvrdila svoje tvrdnje.

„Pokušali smo apsolutno sve što je bilo u našoj moći, od različitih terapeuta do ljekara. Uopšte nisam lagala“, rekla je.

Dodala je da intimni odnosi među njima nisu bili mogući, a da se sve ne završi suzama.

Tužba zbog narušavanja privatnosti

Nakon što su snimci iz emisije postali viralni, Met Kalil je u januaru 2026. podnio tužbu saveznom sudu u Minesoti.

Optužio je bivšu suprugu za narušavanje privatnosti i nepravedno bogaćenje, tvrdeći da su njeni komentari njega i njegovu porodicu izložili podsmjehu i neželjenoj pažnji.

U tužbi je navedeno i da je njegova sadašnja supruga, manekenka Kejlani Asmus, počela da dobija uznemirujuće poruke nakon širenja snimka internetom.

Njegov pravni tim tvrdio je i da je Hejli finansijski profitirala zahvaljujući većem broju pratilaca i sponzorskih ugovora.

Advokat Rajan Saba poručio je da pravo da neko ispriča svoju životnu priču ne podrazumeva i pravo da otkriva povjerljive informacije iz braka radi sticanja popularnosti i zarade.

Odbrana se pozvala na slobodu govora

Advokati influenserke zatražili su odbacivanje tužbe, ocijenivši da bi prihvatanje Kalilovih argumenata predstavljalo opasan presedan.

Njihov zastupnik Metju Bijalik istakao je da je Hejli govorila o sopstvenom iskustvu i da se radi o govoru zaštićenom Prvim amandmanom američkog Ustava.

Odbrana je takođe naglasila da je Met Kalil godinama bio javna ličnost kao igrač Minesota Vajkingsa i Karolina Pantersa, zbog čega ima smanjeno očekivanje privatnosti u odnosu na obične građane.

Sud presudio u korist influenserke

Sudija Patrik Šilc je 17. septembra 2026. odbacio sve tačke optužnice.

U obrazloženju presude naveo je da su Hejline izjave zaštićene jer su predstavljale autobiografski osvrt na njen brak, zdravstvene izazove i lično iskustvo.

Sud je prihvatio argument da njen nastup nije bio prvenstveno usmjeren na zlonamjeran napad na bivšeg supruga, već na opisivanje sopstvenog života, što je u ovom slučaju ocijenio kao govor zaštićen zakonom.

Poslije presude, 34-godišnja Hejli Kalil izjavila je da joj je laknulo što je višemjesečni proces završen.

„Bilo je to mučno i emocionalno iscrpljujuće iskustvo za sve uključene. Nadam se da će ova presuda ohrabriti i druge žene da slobodno govore o svojim iskustvima“, rekla je.

Međutim, 37-godišnji Met Kalil ne odustaje od pravne borbe. Njegov advokat potvrdio je da će iskoristiti pravo na žalbu višoj sudskoj instanci, pa bi slučaj mogao da dobije nastavak pred apelacionim sudom.