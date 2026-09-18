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Velika akcija širom Evrope: Otkriven lanac trgovine ljudima

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18.09.2026 22:29

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Спровођење ухапшеног у Црној Гори
Foto: Evropol

U pet zemalja EU otkriven je lanac trgovine ljudima, a identifikovano je više od 70 žrtava, uglavnom državljana Indije, saopšteno je danas iz Evropola.

Policija operacija, u kojoj su učestvovali organi za sprovođenje zakona i nadležne službe iz Belgije, Njemačke, Luksemburga, Holandije i Švajcarske, rezultirala je hapšenjem dvije osobe.

Evropol je pružio podršku međunarodnoj istrazi, koju su predvodile holandske vlasti, a koja se odnosila na trgovinu ljudima radi radne eksploatacije, prvenstveno državljana Indije, u sektoru ugostiteljstva.

Sumnja se da su trgovci ljudima primoravali žrtve da rade i do 16 časova dnevno, isplaćivali im nedovoljne zarade i sprečavali ih da napuste zemlju.

Procjenjuje se da je ova kriminalna mreža ostvarila nezakonit profit od najmanje četiri miliona evra kroz isplatu niskih zarada i eksploataciju radnika.

Istražitelji sumnjaju da su se iste kriminalne aktivnosti odvijale i u drugim restoranima koji su dio lanca indijskih ili su sa njim povezani, a nalaze se u Belgiji, Njemačkoj, Luksemburgu, Francuskoj i Švajcarskoj.

Vjeruje se da su osumnjičeni vršili pritisak na žrtve i njihove porodice u Indiji, i koristili psihološku prinudu kako bi natjerali žrtve da više rade i spriječili ih da se žale nadležnim organima.

Akcija je vođena iz koordinacionog centra osnovanog u Utrehtu, u Holandiji, a pokrenuta je nakon što su inspektori rada tokom nekoliko kontrola otkrili zloupotrebe.

Vjeruje se da su osumnjičeni u velikom obimu zloupotrebljavali zakonsku odredbu, koja je u međuvremenu prestala da važi, a čiji cilj je bio da olakša rad u sektoru azijskih ugostiteljskih objekata.

Ta odredba je omogućavala kompanijama da putem relativno jednostavne procedure dovode specijalizovane azijske kuvare iz inostranstva u Holandiju.

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Evropol

Trgovina ljudima

Policija

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