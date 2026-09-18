Tramp zabranio novinarima Si-En-Ena ulazak u Bijelu kuću

Američki predsjednik Donald Tramp zabranio je novinarima televizijskih mreža Si-En-En i "Em-Es nau", te portala "Politiko" ulazak u Bijelu kuću, nazivajući ove medije "lažnim".

Tramp je u objavi na mreži "Trut sošl" napisao da novinarima ovih medijskih kuća zabranjuje ulaz u Bijelu kuću jer šire lažne vijesti.

Za mrežu "Em-Es-nau" je rekao da je nedavno promijenila naziv u Em-Es-En-Bi-Si zbog nedostatka gledanosti i kredibiliteta.

Tramp je naveo da je "Politiko" primio osam miliona dolara direktno od vlasti nekadašnjeg predsjednika Džozefa Bajdena, što je "rekord svih vremena", te da su ga ta sredstva održala u životu.

"Meni to djeluje kao korupcije", napisao je Tramp, prenosi Srna.