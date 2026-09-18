Logo

Kolaps elektroenergetske mreže, cijela država ostala bez struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 20:59

Komentari:

0
Колапс електроенергетске мреже, цијела држава остала без струје
Foto: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Elektroenergetska mreža na Kubi doživjela je danas potpuni kolaps, saopštilo je kubansko Ministarstvo energetike, zbog čega je oko devet miliona stanovnika ostalo bez električne energije.

Kubanski elektroenergetski sistem već duže vrijeme suočava se sa ozbiljnim problemima zbog nedostatka goriva, dotrajale infrastrukture i ograničenja u snabdijevanju naftom, prenosi Rojters.

Čak i kada nacionalna mreža funkcioniše, na Kubi su česti višečasovni i ponavljajući prekidi u snabdijevanju električnom energijom, koji pogađaju milione stanovnika.

Ministarstvo energetike nije odmah saopštilo detalje o uzroku najnovijeg potpunog kolapsa mreže niti kada se očekuje normalizacija snabdijevanja električnom energijom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kuba

Kuba bez struje

Struja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.

Svijet

Policajac pripremao teroristički napad

1 h

0
Трамп и Рубио за поштовање националног суверенитета

Svijet

Tramp i Rubio za poštovanje nacionalnog suvereniteta

1 h

0
"Европа улази у нову енергетску кризу"

Svijet

"Evropa ulazi u novu energetsku krizu"

1 h

0
ЦНН: АИ умало изазвао рат Америке и Кине

Svijet

CNN: AI umalo izazvao rat Amerike i Kine

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

00

Tramp zabranio novinarima Si-En-Ena ulazak u Bijelu kuću

21

51

Gromoglasan aplauz za Fjodora Jemeljanenka

21

45

Vladimir Putin raskrinkao zapadne lidere

21

19

Sportista tužio bivšu jer je javno govorila da je obdaren: Tvrdila da ne mogu da imaju odnose zbog toga

21

17

Mihailovo čudo: Šta se slavi 19. septembra i koja vjerovanja prate ovaj praznik

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima