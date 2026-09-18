Kolaps elektroenergetske mreže, cijela država ostala bez struje

Autor:ATV redakcija
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Elektroenergetska mreža na Kubi doživjela je danas potpuni kolaps, saopštilo je kubansko Ministarstvo energetike, zbog čega je oko devet miliona stanovnika ostalo bez električne energije.
Kubanski elektroenergetski sistem već duže vrijeme suočava se sa ozbiljnim problemima zbog nedostatka goriva, dotrajale infrastrukture i ograničenja u snabdijevanju naftom, prenosi Rojters.
Čak i kada nacionalna mreža funkcioniše, na Kubi su česti višečasovni i ponavljajući prekidi u snabdijevanju električnom energijom, koji pogađaju milione stanovnika.
Ministarstvo energetike nije odmah saopštilo detalje o uzroku najnovijeg potpunog kolapsa mreže niti kada se očekuje normalizacija snabdijevanja električnom energijom.
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