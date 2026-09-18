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AfD priprema sastanak s Putinovim saradnikom

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18.09.2026 22:55

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Алис Вајдел, у центру, предсједница савезног парламента и лидерка парламентарне групе АфД у Бундестагу, и новоизабрани Савезни извршни комитет АфД излазе на сцену на крају Савезне конвенције АфД у Ерфурту, Њемачка, у недељу, 5. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP/dpa/Sebastian Kahnert

Najviši ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i rukovodstvo njemačke krajnje desničarske stranke Alternative za Njemačku (AfD) započeli su pripreme za sastanak zakazan za iduću godinu, s primarnim ciljem da dogovore ponovno pokretanje isporuke ruskog plina najvećoj evropskoj ekonomiji, prenosi Rojters.

Čvrste veze

Ovi diplomatski manevri, koji bi se mogli materijalizirati već u martu, naglašavaju čvrste veze između Moskve i AfD-a, stranke koja uživa ogromnu popularnost među njemačkim biračima, uprkos tome što su je politički rivali uspjeli držati podalje od vlasti.

Na sastanku bi trebali učestvovati Kiril Dimitrijev, uticajni Putinov savjetnik koji upravlja ruskim državnim fondom, te kopredsjednici AfD-a Alis Vajdel i Tino Krupala.

Okupljanje je uslovljeno prethodnim postizanjem okvirnog mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine. Organizatori razmatraju neutralne lokacije poput Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirati i Indije.

Planiralo se i prisustvo američkih predstavnika poput Stiva Vitkofa i Džereda Kušnera kako bi se razgovaralo o otvaranju plinovoda Sjeverni tok, mada su visoki američki zvaničnici naknadno potvrdili da nisu ni obaviješteni niti pozvani na ovakav skup.

Zapadne sankcije

Podsjetimo, prije uvođenja strogih zapadnih sankcija izazvanih ruskom operacijom u Ukrajini 2022. godine, Rusija je namirivala više od polovine njemačkih potreba za prirodnim plinom i preko trećine uvoza sirove nafte.

Alis Vajdel se još u junu javno zalagala za ukidanje energetskog bojkota kako bi se spasila njemačka privreda koja bilježi usporavanje.

Iako ovakav skup ima primarno simboličan karakter s obzirom na to da AfD ne obnaša vlast u Berlinu, sama priprema ovakvih susreta snažno drma njemačku političku scenu.

Dugogodišnji "sanitarni kordon" i odbijanje etabliranih stranaka da sarađuju s krajnjom desnicom sada prolaze kroz ozbiljan test zbog nezaustavljivog izbornog rasta AfD-a.

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AfD

Vladimir Putin

Sastanak

Njemačka

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