Ovim pjevačima su žene nakon razvoda uzele imovinu

Razvodi na estradi često nose sa sobom skandale ali i finansijske gubitke, a pojedini pjevači su nakon kraha braka ostali bez vrijednih nekretnina i razrađenih biznisa.

Dok je jedan bivšoj supruzi prepustio luksuznu vilu vrijednu milion evra, drugi je nakon sporazumnog razlaza ostao bez dvije kuće i pekara, piše Blic.

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Pjevač Aca Lukas otkrio je da je nakon razlaza bivšoj supruzi Sonji Vuksanović i njihovoj kćerki Viktoriji ostavio luksuznu kuću čija se vrijednost procjenjuje na skoro milion evra, dok je on nastavio da živi u stanu.

Lukas je naglasio da je sve uredno potpisao i da je nekretnina u potpunosti pripala Sonji, koja je potom odlučila da je proda njegovom prijatelju.

– Nije poenta priče što je on kupio kuću, već ako se mi znamo sto godina, a znamo se, red je da dođeš i kažeš: ‘E, pregovaram sa tvojom bivšom ženom da kupim kuću‘ – rekao je Lukas godinama kasnije gostujući u emisiji kod Bokija 13.

Pjevač je detaljno objasnio kako je protekla podjela imovine i kako je reagovao kada je saznao ko je kupac nekretnine:

– Sve sam ja to potpisao, nema tu šta… Ja sam takav čovjek. To više nije bila moja kuća, već kuće moje žene, i ona može da proda kome hoće, da radi sa tom kućom šta hoće. Ona je imala neke svoje planove, ja nemam ništa protiv. Međutim, desila se druga stvar. Ona je prodala tu kuću i kupila stan! Ona je meni i rekla da će prodati kuću i kupiti stan… Rekao sam joj okej, ako vam tako odgovara… Ali, ko kupuje kuću? Marko! Da, Marko – rekao je.

Podsjetimo, bivša supruga Ace Lukasa, Sonja Vuksanović, jednom prilikom je potkačila bivše muževe kada je izjavila da je bolje da joj se kćerka uda za automehaničara nego za pjevača.

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Bojaniću bivša uzela pekaru i kuću

Pjevač Miloš Bojanić (74), koji važi za jednog od najbogatijih ljudi na estradi, u mladosti se oženio prvom suprugom Dragicom svega pet dana nakon što su se sreli u kafani. Bojanić je priznao da su tada bili mladi – on je imao 22, a Dragica 18 godina – te da je brzopleto uletio u brak:

– Ja sam najluđi čovjek na svijetu, koji se ženi na brzinu. Ma kakva ljubav na prvi pogled, ja ne znam sada šta je to bilo. To je bilo sviđanje na prvi pogled. Kako čovjek da se zaljubi za pet dana, pa to je nemoguće, ja sam budala – govorio je Bojanić.

Iako su se sporazumno razišli bez ijedne ružne reči, podela imovine bila je prilično bolna za pevačev novčanik jer je morao da prepusti veliki deo bogatstva. Pevač je otvoreno ispričao šta je sve pripalo njegovoj bivšoj supruzi:

– Ja sam tada imao dvije kuće ovde, kuću na moru i jedan biznis, pekaru. Ona je uzela te dvije kuće i pekaru, meni je ostala kuća na moru i nastavio sam dalje – otkrio je.

Nakon kraha braka i nekoliko godina samovanja, Bojanić danas uživa u skladnom braku sa suprugom Brankom, koja je od njega mlađa 24 godine.

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Ša: “Ivana mi je uzela 150.000 evra”

Podsjetimo, Nenad Aleksić Ša rekao je da mu je bivša supruga Ivana nakon razvoda uzela 150.000 evra.

– Lokali, stan, novac, ali bože moj. Napravio je Nenad to, napraviće opet. Radim detaljno na svemu tome da se vratim u to prvobitno stanje. Znam da ću kroz koju godinu to sve opet zaraditi. Ivana nikada nije htjela da uđe u Zadrugu. Tu svotu novca za ulazak u rijaliti nikada ne bi mogla da dobije, koju je dobila brakorazvodnom parnicom. Ne mislim da je sve to taktički uradila. Povrijeđena žena, ja to tako gledam. Ja uvijek kažem ako nekoga toliko voliš bori se, šta god da sam uradio. Isprebijaj me, povuci me za uši, vidi da li sam se pokajao. Ako ne mogu da ispravim grešku onda me pusti – ispričao je reper za medije.

Dok se Ivana nije oglašavala, Ša je iznosio mnoštvo tvrdnji o njihovom braku. On je tvrdio da je Ivana nakon razvoda uzela oko 150.000 evra.

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– Pokušavali smo i radili na tome da imamo dijete. Meni je to jedina i najveća neostvarena želja. I evo sad kad pričam sve, moram da kažem da mi je Ivana u jednom trenutku rekla: “Možda mi još nismo ni spremi za dijete”. Svodilo se naše vrijeme na to da ja sjedim u salonu, čekam da završi posao i onda kući, kokice i film, pa legnemo da spavamo. Al’ kad kažem spavamo – spavamo. Radila je dosta i pričala je da je umorna. Falile su mi neke stvari u braku. Legnemo i spavamo. Nema ništa, samo spavamo. Kad je bio period korone bili smo stalno u kući i mi smo se ponašali kao da ne podnosimo jedno drugo. Smetalo mi je što nismo intimni. Razmišljao sam stalno o tome da zaradim pare i putovao sam i radio. Ona je finansijski doprinosila u braku. Radila je dosta u salonu. Sve rjeđe i rjeđe smo bili intimni. Čak sam joj i rekao: Nemoj da odem i sa strane da tražim nešto – kazao je Nenad Aleksić Ša.