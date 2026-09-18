Djevojka izbola bivšeg momka, tijelo pronađeno na trotoaru

Djevojka (21) osumnjičena je da je u sofijskom naselju Mladost 3 nožem ubila bivšeg momka (24), koji je pronađen bez svijesti na trotoaru i preminuo je od ubodne rane u predjelu srca.

Nakon zločina pobjegla je i sakrila se u Pančarevu, gdje je uhapšena u policijskoj akciji zajedno sa još pet osoba. Tužilaštvo joj je odredilo zadržavanje do 72 sata i najavilo zahtjev za pritvor do okončanja postupka.

Sofijsko gradsko tužilaštvo odredilo je djevojci zadržavanje do 72 sata, a tužilaštvo će zatražiti da ostane u pritvoru do okončanja postupka. Poziv policiji stigao je oko 00:40 sati 13. septembra.

Dvadesetčetvorogodišnji muškarac pronađen je bez svijesti na trotoaru, u blizini stanice gradskog prevoza u naselju Mladost 3. Na lice mjesta odmah su stigli policija i ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti ubodna rana u predjelu srca.

Tokom potrage za osumnjičenim, kriminolozi Sedme policijske stanice i Direkcije policije Sofije, zajedno sa istražiteljima, utvrdili su da je u zločin umješana bivša djevojka žrtve. Djevojka je iz sela Bukovlak u oblasti Pleven, a prema policijskim podacima boravila je u Sofiji bez prijavljenog prebivališta. Nakon zločina pobjegla je i sakrila se u selu Pančarevo.

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Policija je 14. septembra sprovela specijalnu akciju u Pančarevu. Tada je 21-godišnjakinja uhapšena zajedno sa još pet osoba koje su odranije poznate policiji. Njih petoro kasnije je ispitano u svojstvu svjedoka, saopštilo je bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Tokom pretresa istražitelji su pronašli i dokaze za koje se sumnja da je djevojka pokušala da uništi spaljivanjem u dvorišnom ognjištu. Među pronađenim predmetima bio je i nož za koji policija navodi da je korišćen u zločinu, kao i ostaci odjeće i torba.

Protiv 21-godišnjakinje pokrenuta je istraga zbog namjernog ubistva. Ona je zadržana do 72 sata u policiji, nakon čega će sud odlučivati o zahtjevu tužilaštva da joj bude određen pritvor. Istraga je i dalje u toku, prenosi Marica.