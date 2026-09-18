Snažno nevrijeme u Hrvatskoj: Vjetar lomio štandove i bacao ih na automobile

Autor:ATV redakcija
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Kako je bilo i najavljeno, promjena vremene je stigla u Dalmaciju. Tako je, u četvrtak veče snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo dijelove srednje Dalmacije, a kiša praćena grmljavinom počela je padati i na splitsko područje.
Kako piše Dalmacija Danas posebno dramatične scene zabilježene su na širem šibenskom području. Rogoznicu je zahvatio pravi potop, uz obilnu kišu, snažne udare vjetra i učestalu grmljavinu.
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Slično je bilo i na Brodarici kod Šibenika. Snažan pljusak izazvao je velike količine vode na putevima, dok je jak vjetar lomio štandove i bacao ih na automobile.
"Velika količina vode u kratkom vremenu završila je na saobraćajnicama, zbog čega se saobraćaj odvijao otežano ".
Dodaje da je nevrijeme prethodno zahvatilo i područje Marine.
"Za otprilike pola sata padala je jaka kiša. Intenzitet padavina je u međuvremenu oslabio", navodi pomenuti portal.
"Prema podacima automatskih meteoroloških stanica iz mreže Šibenik Meteo, količina padavina bila je izrazito neujednačena, što je i karakteristično za ovakav tip grmljavinskih pljuskova. Zavisno od lokacije izmjereno je između 10 i čak 50 litara kiše po kvadratnom metru, pri čemu su najveće količine zabilježene upravo na širem području Šibenika", piše Šibenik meteo.
Dodaju da je sinoćnje nevrijeme bilo povezano s prolaskom frontalnog poremećaja koji se sa sjevernog Jadrana postupno premještao prema istoku i jugu.
"DHMZ je već ranije upozoravao na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, dok je Pomorski meteorološki centar za područje srednjeg Jadrana upozoravao i na mogućnost nevremena", navodi Šibenik meteo i dodaje:
"Nestabilnosti time još nisu u potpunosti završile. DHMZ i za danas, 18. septembar, ostavlja mogućnost mjestimične kiše te izraženijih pljuskova s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega, dok je za splitsku i kninsku regiju na snazi žuto upozorenje zbog mogućnosti lokalno izraženijih grmljavinskih pljuskova".
Ipak, kao što je pokazala i protekla noć, oborine, dodaju dalje, kod ovakvih situacija mogu biti izrazito lokalnog karaktera.
"Dok jedna lokacija dobije tek desetak litara kiše, svega nekoliko kilometara dalje snažna grmljavinska ćelija u kratkom vremenu može donijeti višestruko veću količinu padavina", navodi Šibenik meteo.
Takođe, tokom večeri pogoršanje vremena počelo se osjećati i na splitskom području. Nakon toplog i mirnog dana, počela je padati najavljena kiša, a mjestimično se čula i grmljavina.
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Vozačima se preporučuju dodatni oprez zbog mokrih i mjestimično poplavljenih saobraćajnica, posebno na područjima zahvaćenima najjačim pljuskovima.
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