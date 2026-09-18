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Snažno nevrijeme u Hrvatskoj: Vjetar lomio štandove i bacao ih na automobile

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18.09.2026 09:19

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Снажно невријеме у Хрватској: Вјетар ломио штандове и бацао их на аутомобиле
Foto: Envato/mibuch

Kako je bilo i najavljeno, promjena vremene je stigla u Dalmaciju. Tako je, u četvrtak veče snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo dijelove srednje Dalmacije, a kiša praćena grmljavinom počela je padati i na splitsko područje.

Dramatične scene kod Šibenika

Kako piše Dalmacija Danas posebno dramatične scene zabilježene su na širem šibenskom području. Rogoznicu je zahvatio pravi potop, uz obilnu kišu, snažne udare vjetra i učestalu grmljavinu.

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Slično je bilo i na Brodarici kod Šibenika. Snažan pljusak izazvao je velike količine vode na putevima, dok je jak vjetar lomio štandove i bacao ih na automobile.

"Velika količina vode u kratkom vremenu završila je na saobraćajnicama, zbog čega se saobraćaj odvijao otežano ".

Dodaje da je nevrijeme prethodno zahvatilo i područje Marine.

"Za otprilike pola sata padala je jaka kiša. Intenzitet padavina je u međuvremenu oslabio", navodi pomenuti portal.

"Prema podacima automatskih meteoroloških stanica iz mreže Šibenik Meteo, količina padavina bila je izrazito neujednačena, što je i karakteristično za ovakav tip grmljavinskih pljuskova. Zavisno od lokacije izmjereno je između 10 i čak 50 litara kiše po kvadratnom metru, pri čemu su najveće količine zabilježene upravo na širem području Šibenika", piše Šibenik meteo.

Na snazi žuto upozorenje

Dodaju da je sinoćnje nevrijeme bilo povezano s prolaskom frontalnog poremećaja koji se sa sjevernog Jadrana postupno premještao prema istoku i jugu.

"DHMZ je već ranije upozoravao na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, dok je Pomorski meteorološki centar za područje srednjeg Jadrana upozoravao i na mogućnost nevremena", navodi Šibenik meteo i dodaje:

"Nestabilnosti time još nisu u potpunosti završile. DHMZ i za danas, 18. septembar, ostavlja mogućnost mjestimične kiše te izraženijih pljuskova s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega, dok je za splitsku i kninsku regiju na snazi žuto upozorenje zbog mogućnosti lokalno izraženijih grmljavinskih pljuskova".

Ipak, kao što je pokazala i protekla noć, oborine, dodaju dalje, kod ovakvih situacija mogu biti izrazito lokalnog karaktera.

"Dok jedna lokacija dobije tek desetak litara kiše, svega nekoliko kilometara dalje snažna grmljavinska ćelija u kratkom vremenu može donijeti višestruko veću količinu padavina", navodi Šibenik meteo.

Pogoršanje stiglo i do Splita

Takođe, tokom večeri pogoršanje vremena počelo se osjećati i na splitskom području. Nakon toplog i mirnog dana, počela je padati najavljena kiša, a mjestimično se čula i grmljavina.

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Vozačima se preporučuju dodatni oprez zbog mokrih i mjestimično poplavljenih saobraćajnica, posebno na područjima zahvaćenima najjačim pljuskovima.

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