Cijene nafte na tržištu osciliraju

Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu danas bilježe blage oscilacije, pri čemu se cijena sirove nafte tipa Brent kreće oko 103 dolara po barelu, dok je cijena evropskog prirodnog gasa stabilna na nivou od oko 77 evra po megavat-satu.

Na trgovačkoj platformi Investing.com, cijena fjučersa nafte Brent iznosila je 103,92 dolara po barelu.

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Američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) zabilježila je vrijednost od oko 101,04 dolara po barelu.

Na holandskoj berzi gasa TTF, fjučersi prirodnog gasa kretali su se u rasponu oko 77 evra po megavat-satu.

Istovremeno, vodeći evropski berzanski indeksi zabilježili su rast vrijednosti, praćeni stabilnijim trgovanjem na globalnim tržištima.

Vodeći evropski berzanski indeksi zabilježili su rast vrednosti - londonski FTSE porastao je za 0,40 odsto, njemački DAX za 0,40 odsto, dok je francuski CAC 40 zabilježio blagi plus od 0,21 odsto.

Sa druge strane, ruski indeks MOEX zabilježio je pad od 0,99 odsto.

Na američkim berzama takođe je zabilježen pozitivan trend, gdje je indeks Dow Jones porastao za 0,75 odsto, a S&P 500 za 0,80 odsto.

Na azijskim tržištima trgovanje je bilo mješovito - kineski indeks China A50 Futures pao je za 0,32 odsto, dok je akcija kompanije China Unicom na berzi u Hong Kongu zabilježila rast od 1,30 odsto.

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Vrijednost evra u odnosu na američki dolar na valutnom tržištu iznosi oko 1,15 dolara.

Cijena zlata na svjetskom tržištu zabilježila je dnevni rast od 0,2 odsto i dostigla nivo od oko 4.346 dolara za trojsku uncu.

Istovremeno, cijena pšenice na svjetskim berzama kretala se na nivou od oko 725,75 centi za bušel, uz blagi dnevni pad od 0,39 odsto.

(Tanjug)