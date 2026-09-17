Nakon Hrvatske i Njemačke, ova EU zemlja blizu najcrnjeg scenarija

Porast cijene goriva, posebno dizela, zabrinjava građane Austrije, a eksperti više ne isključuju mogućnost da cijena dizela dostigne i tri evra po litru.

U utorak poslije podne je cijena dizela dostigla nivo od 2,30 evra, prenosi BlicBiznis.

Predsjednik Udruženja trgovaca energentima u Privrednoj komori Jirgen Rot rekao je za ORF da je još prije par sedmica bio uvjeren da ni u kom slučaju cena dizela neće dostići tri evra, ali iz današnje perspektive to se više ne može isključiti.

Rot je ukazao da je, uz to, vlada Austrije predvidela više mjera za iduću godinu, koje će donijeti dodatni poreski teret.

Prema njegovim riječima, trgovci energentima ne profitiraju od rekordnog nivoa cijene goriva. Njihov interes bi bio da gorivo bude jeftinije, jer je marža po litri, koja iznosi nekoliko centi, uvijek ista bilo da je cijena 2,20 ili 1,50 evra, objasnio je Rot.

Istakao je da prodavci energenata najviše žele da cijene na međunarodnom nivou ponovo padnu i dodao da bi tada taj pad odmah prenijeti na potrošače.

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Glavni profiteri ove krize, prema ekonomisti Jernu Klajnertu su proizvođači, posebno u regionima koji nisu pogođeni krizom, kao i prerađivači koji dalje prodaju gorivo.

Prema njegovim riječima zbog toga treba na evropskom nivou težiti ka uvođenju poreza na prekomjernu dobit, koji bi država mogla iskoristiti time što bi vratila novca potrošačima.

Poskupljenje dizela i u Njemačkoj

Poslije benzina, i dizel je u Njemačkoj dostigao najvišu cenu do sada. Litar dizela je u srijedu u proseku koštao 2,453 evra, što je 0,6 centi više od prethodnog rekorda iz aprila, saopštio je auto-moto klub ADAC.

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Benzin je već danima na istorijskom maksimumu. U srijedu je peti dan zaredom oborio rekord i dostigao 2,314 evra po litru, piše dpa.

Cijene goriva su izuzetno visoke od početka rata u Iranu krajem februara, a od kraja avgusta ponovo su snažno porasle.

Dizel je trenutno gotovo 71 cent skuplji nego posljednjeg dana prije izbijanja rata, dok je benzin E10 poskupio za skoro 54 centa. Kada se uračuna inflacija, gorivo je, međutim, u prošlosti već bilo skuplje.