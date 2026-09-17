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Čuveni lanac pekara bankrotirao poslije 157 godina

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17.09.2026 20:12

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Чувени ланац пекара банкротирао послије 157 година

Tradicionalna njemačka porodična pekara podnijela je zahtjev za stečaj. Oko 50 zaposlenih zabrinuto je za svoju budućnost, a kupci brinu gdje će kupovati hljeb. Svih šest filijala bavarske kompanije je pogođeno.

Okružni sud u Nirnbergu već je naredio preliminarni postupak stečaja za pekaru Majer u Lupburgu, u Bavarskoj.

Stečajni upravnik Patrik Majerle rekao je za Bild: „Prije svega, sve filijale su otvorene i prodaja se nastavlja nepromijenjeno.“

Što se tiče pokušaja spasavanja kompanije, on je rekao: „Intenzivno radimo na dugoročnoj perspektivi za poslovanje. Prvi razgovori sa zainteresovanim stranama su već obavljeni i optimistični smo u pogledu daljeg procesa ulaganja.“

Advokat Peter Roger iz tima za restrukturiranje dodao je u vezi sa stečajem: „Posebno je pozitivno što zaposleni podržavaju izabrani put i ostaju posvećeni kompaniji čak i u ovoj izuzetnoj situaciji.“

Ovaj porodični biznis osnovan je 1869. godine i sada je u petoj generaciji upravljanja. Sa šest filijala u okruzima Nojmarkt i Regensburg, lanac pekara, sa svojim hljebom, pecivima i kolačima, godinama je dio svakodnevnog života mnogih kupaca.

Ekonomska kriza proizilazi iz ogromnog tereta rastućih cijena energije i sirovina. Istovremeno, prodaja je opala jer mnogi potrošači smanjuju kupovinu hrane. Čak ni osnovna namirnica, hljeb, nije „sigurna“.

„U proteklih nekoliko mjeseci učinili smo sve što smo mogli da nadoknadimo povećane troškove. Uprkos našim najboljim naporima, nismo bili dovoljno uspješni“, kaže izvršni direktor Florijan Majer.

Čuvena pekara prestaje sa radom nakon 137 godina poslovanja

Čitava pekarska industrija je u dubokoj krizi. Rastuće cijene energije, skupe sirovine i konkurencija supermarketa sve više vrše pritisak na tradicionalna preduzeća. Mnoge pekare u Njemačkoj se bore za opstanak.

Samo u prvoj polovini 2026. godine, 63 pekare su bankrotirale. Samo krajem avgusta, to je bila pekara Miheli iz Šlezvig-Holštajna, koja posluje sa devet filijala u okrugu Zegeberg, Nojminsteru i Hamburgu. Skoro 100 zaposlenih tamo je zabrinuto za svoju budućnost, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Pekara

Njemačka

Bankrot

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