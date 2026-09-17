Pad cijena nafte na svjetskom tržištu

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Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu danas su zabilježile pad i cijena sirove nafte tipa Brent pala je na 103 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas približio nivou od oko 77 evra po megavat-satu.

Cijena američke VTI nafte trenutno se kreće u rasponu od 100 dolara po barelu za fjučers ugovore. Evropski berzanski indeksi beleže rast. (Tanjug)

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