Pad cijena nafte na svjetskom tržištu

Autor:ATV redakcija
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Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu danas su zabilježile pad i cijena sirove nafte tipa Brent pala je na 103 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas približio nivou od oko 77 evra po megavat-satu.
Cijena američke VTI nafte trenutno se kreće u rasponu od 100 dolara po barelu za fjučers ugovore.
Evropski berzanski indeksi beleže rast.
(Tanjug)
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