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Cijena nafte na tržištu nastavlja da raste

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16.09.2026 08:09

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu nastavljaju rast i cijena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 108,13 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas približio nivou od oko 81 evra po megavat-satu.

Cijena američke VTI nafte trenutno se kreće u rasponu od 104 dolara po barelu za fjučers ugovore.

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Evropski berzanski indeksi bilježe blagi pad - francuski CAC pao je za 0,34 odsto, nemački DAX za 0,15 odsto, engleski FTSE za 0,30 odsto.

Američki indeksi zabilježili su blagi pad - indeks Dau Džons pao je za 0,63 odsto, a SP za 0,45 odsto.

Kineski indeksi mešovito - indeks China A50 Futures porastao je za 0,52 odsto, dok je FTSE 50 iz Hong Konga zabeležio pad od 0,39 odsto.

Vrijednost evra prema dolaru na valutnom tržištu iznosi 1,15 dolara.

Cijena zlata iznosi 4.370,34 dolara za trojsku uncu, uz blagi dnevni rast od 0,88 odsto.

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Cijena pšenice na svjetskim berzama iznosi 743,50 centi za bušel, uz dnevni rast od 0,82 odsto.

(Tanjug)

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Nafta

cijene nafte

Barel nafte

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