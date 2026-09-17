Prnjavor: Svečano obilježeno 80 godina postojanja ergele "Vučijak"

Autor:ATV redakcija
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Ergela Vučijak obilježava veliki jubilej, 8 decenija postojanja. Na ergeli je u toku rekonstrukcija objekata. Iza ergele su očigledno teški i dolaze bolji dani, a osam decenija postojanja govori o trudu, radu i energiji svih ljudi koji su učestvovali svih tih decenija u njenom radu.
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