Prnjavor: Svečano obilježeno 80 godina postojanja ergele "Vučijak"

Foto: ATV

Ergela Vučijak obilježava veliki jubilej, 8 decenija postojanja. Na ergeli je u toku rekonstrukcija objekata. Iza ergele su očigledno teški i dolaze bolji dani, a osam decenija postojanja govori o trudu, radu i energiji svih ljudi koji su učestvovali svih tih decenija u njenom radu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.