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Prnjavor: Svečano obilježeno 80 godina postojanja ergele "Vučijak"

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17.09.2026 21:02

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Домаћи коњ је велики краткодлаки копитар дуге гриве и репа, припитомљен од давнина и користи се за јахање или пренос терета. Домаћи коњ је једна од две постојеће подврсте Equus ferus. То је копитарска животиња која припада таксономској породици Equidae.
Foto: ATV

Ergela Vučijak obilježava veliki jubilej, 8 decenija postojanja. Na ergeli je u toku rekonstrukcija objekata. Iza ergele su očigledno teški i dolaze bolji dani, a osam decenija postojanja govori o trudu, radu i energiji svih ljudi koji su učestvovali svih tih decenija u njenom radu.

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Ergela "Vučijak"

Prnjavor

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