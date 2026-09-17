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Više od stotinu penzionera dobilo po 240 KM

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17.09.2026 14:33

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Више од стотину пензионера добило по 240 КМ
Foto: ATV

Više od 100 penzionera sa područja Trnovo, čija penzija ne prelazi 550 KM, dobilo je danas jednokratnu pomoć od po 240 KM.

Iz Opštinske uprave su naveli da je cilj podrške da se penzionerima lakše pripreme za zimu, a to uključuje nabavku ogreva, zimnice i osnovnih životnih namirnica.

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Sredstva su obezbijeđena zajedničkim djelovanjem lokalnog Udruženja penzionera, opštinskih uprava Trnovo i Istočno Novo Sarajevo, Gradske uprave Istočno Sarajevo i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Iz Udruženja penzionera Trnovo istakli su da ova pomoć predstavlja značajnu podršku najstarijim sugrađanima, posebno onima sa najnižim primanjima.

(Srna)

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Trnovo

Penzioneri

Novčana pomoć

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