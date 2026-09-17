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Lukić za ATV: Stanje na mreži na području Bijeljine u mnogo boljem stanju nego prethodnih godina

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17.09.2026 09:22

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Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина
Foto: ATV

Milan Lukić, v.d. izvršnog direktora za terenske operacije ODS 'Elektro-Bijeljina' a.d. Bijeljina, rekao je za ATV da je stanje na mreži distributivnog područja Bijeljine u mnogo boljem stanju nego prethodne godine, kao i svih prethodnih svih godina.

"Veoma intenzivni radovi su bili tokom ljeta, još uvijek traju, velika ulaganja su bila upravo na mrežu, upravo na ona mjesta koja su u nekom prethodnom periodu pokazala da su kritična, da su loša i odgovorno tvrdim da je stanje na mreži bolje nego što je bilo prethodne godine", istakao je Lukić.

Istkao je da će broj zastoja biti manji nego što je bio prethodnih godina.

"Od Bijeljine do Los Anđelesa je 10 hiljada kilometara i upravo toliko mreže održava Elektro-Bijeljina.

Zamislite onda tih 10 hiljada kilometara na svakih 50 metara otprilike imate jedna stub, kablove, žice, to je jedna ogromna mreža se održava, sva sredstva koja su predviđena za amortizaciju mreže se ulažu u mrežu", istakao je Lukić.

Istakao je da od nekih ranijih godina od rata nisu bila dovoljna ulaganja u mrežu.

"Distributivna mreža zahtjeva značajna ulaganja u narednom periodu da bismo dobili pouzdanost kakvu svi želimo", istakao je Lukić.

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Milan Lukić

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