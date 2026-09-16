Bašević: Stanivuković da pokaže šta je uradio sa milijardu i 270 miliona KM za građane Banjaluke

Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević poručio je gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću da bi, prije nego što počne da dijeli lekcije drugim lokalnim zajednicama, trebalo da položi račun građanima Banjaluke za rezultate svog mandata.

Bašević se Stanivukoviću obratio u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama, i to ispred Gradske uprave Banjaluka, reagujući na Stanivukovićeve ranije izjave tokom posjete Sokocu.

„Ne pričaj nam šta bi ti radio u drugim opštinama. Pokaži šta si uradio sa milijardu i 270 miliona maraka za građane Banjaluke“, poručio je Bašević Stanivukoviću.

Bašević je naveo da je Stanivuković u Sokolac došao da govori šta bi trebalo raditi u drugim opštinama, te mu poručio da bi prije toga trebalo da odgovori građanima Banjaluke šta je urađeno sa novcem kojim je raspolagala Gradska uprava.

„Draško, došao si u Sokolac da pričaš laži. Zato sam dužan da te informišem“, rekao je Bašević.

Govoreći o ulaganjima u Sokolac, Bašević je naveo da je Vlada Republike Srpske, za vrijeme vlasti Stanivukovićevih koalicionih partnera, kroz budžet opštine uložila 5,5 miliona KM, dok je kroz direktne investicije, prema njegovim riječima, uloženo još 6,8 miliona KM.

Istovremeno, Bašević tvrdi da su Stanivukovićevi koalicioni partneri nakon tog perioda ostavili opštinu Sokolac sa dugom od 25 miliona KM.

Zbog toga je Bašević poručio Stanivukoviću da bi, prije nego što govori o preporodu drugih lokalnih zajednica, trebalo da građanima Banjaluke objasni rezultate vlastitog mandata i način na koji su utrošena sredstva kojima je raspolagao Grad.

Njegovo obraćanje uslijedilo je nakon što je Stanivuković ranije ovog mjeseca pominjao Sokolac i stanje u toj lokalnoj zajednici.