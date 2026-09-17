Za novorođenčad i porodilje u bolnici 'Srbija' uručeni bebi-paketi

Autor:ATV redakcija
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Predstavnici Crvenog krsta Republike Srpske danas su porodilištu Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu uručili 10 paketa sa osnovnim potrepštinama za novorođenčad i porodilje.
Koordinator za informisanje Crvenog krsta Republike Srpske Miljan Rašević naveo je da ta organizacija već 30 godina tokom "Nedjelje Crvenog krsta" donira bebi-pakete, saopšteno je iz Bolnice "Srbija".
"Ove godine, u skladu sa svečanostima u gradu Istočno Sarajevo, odlučili smo da, kao znak pažnje, ljubavi i širenja naše humanitarne misije doniramo još 10 paketa", rekao je Rašević.
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Pomoćnik direktora za zdravstvenu njegu Bolnice "Srbija" Borjana Petrović istakla je da Crveni krst uvijek ima razumijevanja za potrebe Bolnice i stanovništva ove regije.
"Ovo je značajna pomoć svakom novorođenom djetetu i svakoj porodici", rekla je Petrovićeva.
(Srna)
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