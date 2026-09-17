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"Kraj saobraćajnog kolapsa kod UKC-a" - Šobot za ATV: U ponedjeljak otvaramo novih 550 parking mjesta

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17.09.2026 22:03

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"Крај саобраћајног колапса код УКЦ-а" - Шобот за АТВ: У понедјељак отварамо нових 550 паркинг мјеста
Foto: ATV

Problem parkinga kod UKC-a Republike Srpske, čini se da je konačno riješen. Nikola Šobot, generalni direktor UKC-a potvrdio je za ATV da će u ponedjeljak biti otvorena jedna etaža garaže sa 550 parking mjesta.

"Od ponedjeljka, ja se nadam da otvaramo 550 mjesta u garaži UKC-a. Jedna etaža je u pitanju. Godine su prošle da se pokrene nešto sa mrtve tačke i to smo uspjeli da otkočimo i ide to svojim tokom. Prva etaža je gotova, otvaramo je za korištenje. Kroz mjesec dana ide i druga etaža sa 670 mjesta. Mislim da od ponedjeljka UKC neće imati problem sa parkingom koji je imao", rekao je Šobot u emisiji "Bitno", koju uređuje i vodi Dragana Božić.

Šobot kaže da su uspjeli sanirati i postojeće parkinge.

"Godina smo imali problem parkinga, ali i to smo riješili, odnosno rješavamo. Sanirali smo parking ispred Infektivnog, ispred južnog krila i to sada izgleda onako kako treba biti ispred jednog kliničkog centra", kaže Šobot.

Broj ljudi koji dnevno prođe kroz UKC, najbolje pokazuje razmjere problema koje je pravio parking.

"To je jedan mali grad. Mi imamo blizu 4.000 zaposlenih, i 5.000 ambulantnih pacijenata prođe svaki dan. 1.200 ljudi leži, tu su posjete... to je jedna ogromna količina ljudi koja prolazi kroz UKC i to zahtijeva jedan visok stepen organizacije", kaže Šobot.

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Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

garaža UKC RS

Garaža

Parking

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